Политолог о решении МОТ: Орду могут заставить выплачивать финансовый ущерб 3 13.06.2023, 14:06

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Лукашенко отправил представлять права рабочих в Женеву «пиявок» и «кровососов».

В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. В результате к стране будет применена 33-я статья устава организации. Правительства, представители работодателей стран, входящих в МОТ, пересмотрят отношения с властями Беларуси.

С чем может столкнуться режим Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом.

— Это очень сильный удар по режиму, что видно даже по лицам людей, отправленных Лукашенко в Женеву. Сейчас они нарвались. Полагаю, что те, кто туда ездил, к примеру — Михаил Орда, могут и что-нибудь очень тяжелое получить в свою биографию. На него спишут этот репутационный, а в будущем, возможно, финансовый ущерб.

Такое решение в истории организации выносится во-второй раз. Ранее оно было принято в отношении Мьянмы. Санкции, которые применяются согласно 33-ей статьи, позволяют вводить самые серьезные ограничения, вплоть до торгового эмбарго. Тем не менее, отмечу, что каких-то действий, к которым обязывает эта статья, не прописано. Каждая страна может ввести какие-то свои ограничения.

Появился еще один рычаг для того, чтобы влиять на действия режима. В том числе — требовать от него освобождения всех политзаключенных. Уверен, если бы такое случилось, то в МОТ бы это заметили. Возможно, эта мера была бы в будущем отменена. Ведь она наносит ущерб Беларуси, экономике страны и созидателем такого процесса является Лукашенко, который своими действиями способствует тому, что Беларусь все больше и больше попадает в международную изоляцию.

— Со стороны режима Лукашенко в конференции принимал участие «председатель» Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда и министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Имеют ли они какое-то право говорить от имени белорусских рабочих?

— Вот эти люди, которые ездили туда, а это Орда и Костевич, озвучили повестку, которая им была дана. Но они совершенно оторваны от реальности. Это люди, которые за «корочку хлеба» отрабатывают то, что им поручает Лукашенко. Для них первичной является семья Лукашенко, а народ Беларуси — вторичным.

Они не ездили туда представлять народ Беларуси. Орду вообще никто не избирал никаким «лидером профсоюзного движения». Это человек, которые нигде никогда, кроме всяких там БРСМ и профсоюзов, не работал. Он понятия не имеет о рабочих, производстве и прочем. Орда не живет проблемами людей. Это обычный массовик-затейник. Орда не имеет никаких полномочий представлять и выступать от имени белорусских рабочих. Это такая пиявка, кровосос, который просто паразитирует на проблемах рабочих.

В будущем в Беларуси профсоюзы должны отстаивать права рабочих, а не выполнять функция надзирателя, как это происходит сейчас. Профсоюзы и ячейки на местах занимаются фальсификацией выборов, организуют репрессии в отношении коллег. Превратились в карательный орган, а не защищают права трудящихся.

— Как практически может выглядеть применение 33-ей статьи?

— Сложно спрогнозировать. Подчеркну, что решения могут быть совершенно разные, вплоть до каких-то мощных экономических рычагов. Кто-то может продолжить торговлю, а кто-то свернет экономические отношения.

Такая статья также очень сильно ограничивает инвестиции. Вряд ли кто-то серьезно будет инвестировать в страну, которая имеет такого рода экономические и политические риски для ведения бизнеса.

Очень важно, что международные профсоюзы поддержали эту инициативу. Это важный сигнал. Роль международного профсоюзного движения в давлении на свои правительства может быть значительна. Речь может идти о требовании введения более мощных санкций в отношении режима Лукашенко, блокировании его личных корпоративных счетов, перелетов и всего прочего.

Самая банальная история — член делегации Лукашенко полетит куда-то, а его просто откажутся в аэропорту принимать. Это тоже может быть путем мер и давления со стороны рабочих, которые не захотят принимать и обслуживать белорусский правительственный борт, условно, в той же Женеве. Это тоже будет действенная позиция для того, чтобы бить по режиму.

Подчеркиваю, должна быть комплексная работа и профсоюзное движение мира должно помочь. Здесь единство и солидарность могут быть очень значимыми.

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