Артем Черников о резолюции МОТ: Лед тронулся 1 13.06.2023, 14:44

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Режим должен ответить за каждого рабочего, который находится в тюрьме.

Активист рабочего движения Артем Черников прокомментировал для сайта Charter97.org решение Международной организации труда применить к Беларуси статью 33 Устава МОТ.

— Это значимое событие. Для его достижения понадобились почти три года давления на МОТ.

Последние два года я активно сотрудничал с профсоюзами разных стран, чтобы они поддержали письмо в МОТ и разместили у себя на сайтах информацию о репрессиях в Беларуси. Моей целью была работа, способствовавшая формированию широкой международной поддержки и повышение осведомленности о происходящем в Беларуси.

Эти три тяжелых года были необходимы, чтобы принятие решения стало реальностью. Каждое письмо-отписка «о глубокой озабоченности» выводило из себя и казалось, что рабочих Беларуси просто забывают и бросают на растерзание лукашистов.

Возможно, МОТ стала осознавать важность и срочность ситуации, в связи также с тем, что я постоянно упоминал, что нельзя бороться с Путиным, оберегая при это Лукашенко. Здесь важно отметить, что эта победа — результат упорной борьбы всех независимых и свободных людей Беларуси, которые также как и я безустанно требовали освобождения политзаключенных и международного давления на нарушителей прав человека простым языком жестких санкций.

Теперь, когда Статья 33 Устава МОТ будет применяться к режиму Лукашенко, я жду более активных действий и наказаний за нарушения трудовых прав и свобод в Беларуси. Чтобы режим ответил за каждого, кого пытает в тюрьмах. Это должно также стать сигналом для диктатуры о ее скором конце.

Несмотря на то, что путь к этой маленькой победе был долгим и трудным, это всего лишь начало. Борьба за установление справедливости и защиту прав человека в Беларуси должна продолжаться. Лед тронулся, и это благоприятное знамение для всех, кто верит в принципы демократии и прав человека. Это вдохновляет и дает надежду на скорое освобождение наших братьев из тюрем.

Жыве Беларусь!

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