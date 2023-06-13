«Резолюция МОТ может решить проблему ядерного оружия в Беларуси» 1 13.06.2023, 16:15

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Появилась база для действий.

Историческое решение МОТ может и должно быть использовано в стратегии противодействия размещению Россией в Беларуси ядерного оружия, а также его возможному использованию, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Если вкратце, второе за столетие применение статьи 33 Устава МОТ открывает национальным правительствам основания для введения санкций самого жесткого характера на национальном уровне. Более того, оно даже к этому призывает.

Теперь то же перекрытие транзита будет лишь исполнением решения МОТ. Другие трактовки уже не пройдут. У стран-соседей Беларуси, а также иных союзников Украины теперь есть юридическая база для действий. Более подробно о значении и последствиях решения МОТ рассказал белорусский политик Андрей Санников.

В свете того, что синепалый синегуб сегодня забыл выпить таблетки и вновь начал угрожать всем соседям ядерной бомбой, задействование решения МОТ — один из инструментов, который может решить эту проблему. А заодно и обеспечить выход политзаключенных на свободу.

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