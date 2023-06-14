Сергей Дылевский: Только радикальными мерами можно вернуть законность в Беларусь 2 14.06.2023, 13:21

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Сергей Дылевский

Резолюция МОТ сильно ударит по режиму Лукашенко.

В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. К режиму Лукашенко будет применена Статья 33 Устава МОТ.

Правительствам, представителям работодателей стран, входящих в организацию, предлагается пересмотреть отношения с властями Беларуси.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский в интервью для сайта Charter97.org рассказал, как данная резолюция повлияет на ситуацию в Беларуси:

— В первую очередь это очень негативно скажется на экономической ситуации режима Лукашенко. Я более чем уверен, что в первое время среди рабочих будет какое-то негодование по этому поводу, если параграф заработает во всю силу. Люди станут, грубо говоря, получать меньше. Это понятно, потому что полное экономическое эмбарго влечет за собой такие вещи, это сильно ударит по режиму Лукашенко и экономике страны в целом.

Беларусь была и есть, к сожалению, на сегодняшний момент таким транспортным хабом между Востоком и Западом. Это негативно отразится на уровне доходов населения, но я считаю, что белорусские работники в полной мере готовы к этому.

— На голосовании документ поддержал 301 человек, против были всего 54 участника. О чем говорит такая поддержка резолюции?

— Это выражение мнения большинства. Это говорит о том, что люди действительно думающие, сидящие в этих больших кабинетах, прекрасно отдают себе отчет в том, что иные действия, которые способы повлиять на режим Лукашенко, сегодня исчерпаны. Кроме радикальных мер больше ничего не поможет. Грубо говоря, спасти белорусских работников, которые уже сидят в тюрьмах, которые каждый день подвергаются тем или иным репрессиям, могут только радикальные действия.

— Какие направления для санкций вы бы предложили?

— В первую очередь, как я всегда говорил, надо ударить по тем отраслям белорусской промышленности, которые приносят наибольший доход режиму Лукашенко, это калийка, азотные удобрения и тяжелое машиностроение.

— Если бы вы могли обратиться к лидерам и профсоюзам этих стран, что бы вы им сказали? Что они могут сделать, чтобы помочь белорусским рабочим?

— Я бы предложил им посмотреть на мировую историю, что только радикальные меры могут спасти простого работника, когда в стране не до законов. Этих примеров очень много и много именно благополучных примеров, когда профсоюзы именно радикальными мерами, в том числе — применением экономического эмбарго, возвращали законность в страну.

— Какое сейчас реальное положение белорусских рабочих в стране?

— Такое же, как и было с 2020-го года. Тенденция в экономике идет просто на спад — зарплаты падают, а цены растут. Как бы не прикрывались какими-то вымышленными цифрами белорусские статистики, реальная экономическая ситуация в стране плачевная.

Все больше людей увольняется с белорусских предприятий и уезжают в Европу. Если в 2020-м-2021-м годах это было больше политически мотивировано, то сейчас мы видим тенденцию к тому, что люди уезжают просто в поисках лучшей жизни из страны.

— Вчера гродненский областной суд вынес приговор активисту независимого профсоюза в ОАО «Гродно Азот» Максиму Сенику. Его приговорили к 4 годам. Лукашисты таким образом ответили МОТ?

— Нет, это просто работает репрессивная машина. Лукашисты не воспринимают всерьез заявления и какие-то действия МОТ. Это просто продолжение репрессий. Я думаю, что в ближайшие месяцы будут еще десятки и десятки таких обвинительных приговоров в адрес профсоюзных деятелей.

— Как вы считаете, будут ли мировые профсоюзы давить на свои правительства, чтобы вводили санкции против режима Лукашенко?

— Профсоюзы — это такая организация, которая изначально должна стоять на защите прав трудящихся. И я очень был удивлен на протяжении трех лет тому факту, что европейские профсоюзы не сделали этого до сегодняшнего дня. Как вы помните, мы давили на применение 33-го параграфа из-за нарушения прав трудящихся в Беларуси уже давно. Первая задача мировых профсоюзов, европейских, Международной организации труда заключается именно в защите прав трудящихся. Если они не будут этого делать, то какие это тогда профсоюзы?

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