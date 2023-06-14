Генерал-майор СБУ: Россиян уже готовят к проигрышу Путина 14.06.2023, 15:17

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Виктор Ягун

Для этого может быть устроена провокация на территории РФ.

На встрече с военкорами Путин повторял тезисы об «огромных потерях ВСУ и успехах армии РФ». Это элемент пропаганды или Путина умышленно вводит в заблуждение его окружение?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы СБУ, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном.

— Я не верю, что Путин идиот. Многие говорят, что он хороший, но есть просто плохие исполнители, которые не доносят ему нужную информацию. Будьте уверены, что у Путина, бывшего сотрудника спецслужб, есть три-четыре источника, которые не зависят один от другого, он точно знает правду.

Поэтому все, что он вчера говорил (если это был он, ведь есть разные конспирологические теории о двойниках), он знал, что говорит. Путин сознательно транслировал вранье, лгал целый вечер, поэтому это самый настоящий он, какой есть, другого не будет.

— Несмотря на все воинственные заявления Путин сказал, что готов к переговорам. Глава Кремля все еще на них надеется?

— На какие переговоры, на каких условиях? Время от времени кто-нибудь из российских депутатов объявляет такие условия, на которые точно никто не пойдет. Из последнего — «сенатор» от Крыма Сергей Цеков, который был или даже до сих пор есть Героем Украины, предложил отдать России Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области, а они в ответ сделают переговоры. Нормально? Какая страна пойдет на такие условия? Все, что они говорят, это только на их условиях.

— Прозвучал от Путина также тезис о «санитарном кордоне в Украине». Однако мы видим, что реальный санитарный кордон может возникнуть на границе с РФ — его создают российские добровольцы, которые заходят в Белгородскую область. Может ли в результате войны появиться такой «пояс безопасности» на границе России и Украины?

— «Пояс безопасности» появится, но он появится на территории РФ. У России нет ни технических, ни материальных, ни даже человеческих возможностей создать такой кордон. Для того, чтобы обезопасить свою границу с Украиной, им нужно около миллиона солдат. Таких ресурсов у них просто нет, они не могут обеспечить границу с НАТО, которая из-за появления Финляндии составляет тысячи километров. Поэтому все, что они говорят про санитарный кордон, пусть создают, пусть попробуют. Осталось только Бахмут еще окончательно захватить и все остальное они могут делать.

— Если ВСУ добьются значительных успехов в ходе контрнаступления, какие сценарии это может запустить в России?

— Путин вообще ничего не боится. Даже если он проиграет, россиян уже к этому готовят. Один из таких моментов связан с тем, что они хотят что-то организовать на своей территории, все указывает на Курскую атомную электростанцию, таким образом сконцентрировать внимание населения на том направлении.

После этого можно будет сказать: «Уважаемые, нам не до войны (или как они это называют СВО), мы свои задачи уже выполнили, Украина окончательно перестала существовать как самостоятельное государство» и так далее. Они что-нибудь придумают, а телевизор очень быстро, за неделю, докажет, что «в Албании война». Они могут придумать что угодно и уйти, потому что что-то сделать в Украине у них нет ни возможности, ни желания.

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