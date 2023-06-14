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Николай Лукашенко учится в Китае

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  • 14.06.2023, 15:25
  • 10,132
Николай Лукашенко учится в Китае

Об этом заявил сам диктатор.

Младший сын диктатора Лукашенко Николай сейчас учится в Китае. Об этом папа рассказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Россия 1».

«Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете», – сообщил Лукашенко.

Напомним, в прошлом году было объявлено, что Николай Лукашенко поступил на биологический факультет Белорусского государственного университета для обучения по новой специальности «Биотехнологии» по китайской программе.

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