Николай Лукашенко учится в Китае

Николай Лукашенко учится в Китае17
- 14.06.2023, 15:25
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Об этом заявил сам диктатор.
Младший сын диктатора Лукашенко Николай сейчас учится в Китае. Об этом папа рассказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Россия 1».
«Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете», – сообщил Лукашенко.
Напомним, в прошлом году было объявлено, что Николай Лукашенко поступил на биологический факультет Белорусского государственного университета для обучения по новой специальности «Биотехнологии» по китайской программе.