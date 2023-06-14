В Беларуси изменили закон о трудовых отношениях 14.06.2023, 18:15

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В Беларуси изменили закон о трудовых отношениях. Сенаторы «совета республики» «национального собрания» на десятой сессии седьмого созыва одобрили проект закона «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», пишет БелТА.

Отмечается, что данный законопроект направлен на совершенствование правового регулирования трудовых, а также связанных с ними отношений при учете практики их применения. Сказано, что проект закона предусматривает предоставление для отдельных категорий граждан возможности замены дополнительного свободного от работы дня в неделю сокращением ежедневной продолжительности работы на один час.

Кроме того, предусматривается возможность комбинированной дистанционной работы в постоянном или же временном режиме, в том числе с чередованием в течение рабочего времени дистанционной работы, а также работы по месту нахождения нанимателя.

Сообщается, что также регламентируется порядок совершения сторонами трудовых отношений в электронном виде. В сообщении говорится, что предусматривается предоставление сотрудникам во время прохождения диспансеризации права освобождения от работы с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Также устанавливается общий для всех нанимателей подход к периодичности выплаты зарплаты сотруднику. Речь идет о периоде не реже двух раз в месяц в зависимости от вида трудового договора.

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