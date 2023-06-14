В Беларуси чиновников обязали завести аккаунты в соцсетях и проводить стримы 14.06.2023, 21:13

Будут ли белорусы слушать пропаганду лукашистов?

В Беларуси чиновников обязали завести аккаунты в социальных сетях и проводить стримы. Это следует из указа Лукашенко №172 «Об изменении Директивы Президента Республики Беларусь». Документ полностью меняет директиву узурпатора №2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения», которая была принята в 2006 году. Обновленный документ размещен на Национальном правовом портале.

Сказано, что главам государственных органов было поручено не просто продолжать общение с населением, а проводить видеостримы и публиковать сюжеты, связанные с насущными вопросами жизни общества и государства. Кроме того, у чиновников должны быть аккаунты в социальных сетях, которые регулярно должны обновляться.

Из документа следует, что необходимо будет постоянно проводить встречи в трудовых коллективах, диалоговые площадки по актуальным вопросам социально-экономического и общественно-политического развития. Говорится, что к такого рода встречам нужно привлекать социологов, политологов и других экспертов.

Стоит отметить, что у самого Лукашенко отсутствуют аккаунты в социальных сетях.

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