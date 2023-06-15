«Выносят все, вплоть до утюжка для волос» 2 15.06.2023, 15:00

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Иллюстративное фото

Жители Белгородской области пожаловались на мародерство российских военных.

Российские военные вторгаются в дома и крадут личные вещи в селах Белгородской области, из которых власти вывезли местных жителей, сообщает The Moscow Times.

«Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество», — пожаловалась губернатору региона жительница Новой Таволжанки Шебекинского городского округа.

По ее словам, российские военные украли из ее гаража квадроцикл, который «теперь часто видят в округах Новой Таволжанки». Также они своровали автомобильный прицеп. «Мы не хотим, чтобы наши дома, которые и так пострадали от обстрелов, теперь были еще пристанищем для безобразий наших защитников!» — подчеркнула женщина.

Другая жительница Белгородской области отметила, что многие люди не уезжают из своих домов «хотя бы потому, что есть такие твари, которые выносят все, вплоть до утюжка для волос».

До этого о мародерстве российской армии рассказывали жители украинских населенных пунктов, которые подверглись оккупации. Помимо пыток, изнасилований и убийств военные РФ похищали любое имущество: мебель, технику, одежду, запчасти и инструменты.

После бегства из-под Киева российские военные отправляли награбленное имущество домой через СДЭК в Беларуси. Вес посылок составлял от 50 до 450 кг. Было идентифицировано как минимум 69 отправителей. Посылки шли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России.

С конца мая приграничные районы Белгородской области атакуют украинские диверсанты, а городской округ Шебекино подвергается массированным обстрелам. Эвакуация местных жителей была объявлена в 15 населенных пунктах области, где введен режим ЧС, а также в городе Шебекино и поселке Шебекинский.

Эвакуированным обещали единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался, что деньги получили уже 34 тыс. человек. Однако большинство жителей жалуются на отсутствие обещанных выплат. Власти отвечают на это, что право на выплату имеют лишь те жители, чьи дома были повреждены или разрушены, а также те, кто «не может вернуться в свой дом из-за ежедневных массированных обстрелов».

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