В Конгресс США внесен закон о конфискации российских активов 3 15.06.2023, 20:50

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Конфискованные активы планируют передавать Украине.

Американские сенаторы подготовили законопроект, который даст Джо Байдену право конфисковывать российские государственные активы и передавать их Украине. Обе партии усиливают давление на президентскую администрацию и союзников США с целью найти способы оплатить на восстановление разрушенной войной страны за счет денег России, а не американских налогоплательщиков, пишет Financial Times.

Законопроект в четверг должны внести Джим Риш, наиболее высокопоставленный представитель республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, и демократ Шелдон Уайтхаус из комитета по юриспруденции. Документ возлагает «финансовую ответственность за восстановление Украины» на Россию и дает президенту США право «конфисковать» замороженные активы российского государства в США, включая резервы ЦБ, для быстрой передачи Украине.

Сенаторы также призывают Байдена инициировать создание с зарубежными партнерами «общего международного компенсационного механизма» в качестве дополнительного способа передачи Киеву арестованных российских капиталов.

Западные страны уже активно ищут возможности обеспечить финансовую поддержку Украины в долгосрочной перспективе. Еврокомиссия начала готовить четырехлетний план на десятки миллиардов евро; на этот год Евросоюз уже выделил 18 млрд евро для обеспечения бюджетной и макроэкономической стабильности. Между тем, по подсчетам Всемирного банка на конец марта, стоимость восстановления Украины составляет $411 млрд в течение 10 лет. С тех пор была взорвана плотина Каховской ГЭС, многочисленным обстрелам продолжают подвергаться города.

В июне в Лондоне пройдет международная конференция по восстановлению Украины.

Американские и европейские юристы уже не один месяц анализируют возможности по конфискации российских активов так, чтобы это не подорвало права собственности и доверие к западным институтам. Поскольку бóльшая часть замороженных российских активов находится за пределами США, «крайне важно, чтобы любы следующие шаги предпринимались после тщательных консультаций с союзниками и партнерами», сказала на слушаниях в Конгрессе на этой неделе министр финансов Джанет Йеллен.

Российское руководство тоже намерено прибегнуть к конфискации западных активов – но не государственных, а частных. Владимир Путин дал указание правительству подготовить законопроект, дающий государству приоритетное право на выкуп активов западных компаний «со значительной скидкой». Также обсуждается вопрос об их национализации.

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