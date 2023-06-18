«Белорусы меня обзывали — а я русский!»19
- 18.06.2023, 12:27
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В Ивацевичах пьяные россияне на авто с Z-свастикой попали в скандал.
В Ивацевичах задержали автомобиль со свастикой «Z» на российских номерах
Вечером 17 июня 2023 года в спальном районе города на глазах у сотен людей милиционеры задерживали пьяных россиян, сообщает «Беларусь за МКАДом».
Задерживаемые люди вели себя очень вызывающе. Один из них кричал, что он русский, а беларусы его «козлом назвали».
«Меня козлом обозвали белорусы. А я русский б…», — кричал мужчина в синей футболке и шортах, сидя на асфальте со скрученными назад руками.