«Супружеская пара из РФ решила расслабиться» 13 18.06.2023, 15:22

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Подробности задержания в Ивацевичах россиян на автомобиле с символикой Z.

Стали известны подробности задержания россиян в Ивацевичах. Напомним, мужчины приехали в город на автомобиле с символикой Z. Их задерживали сотрудники ОМОН и ГАИ прямо на парковке у магазина «Санта». За процессом наблюдали десятки жителей города.

По информации телеграм-канала «Оборотная сторона», в город приехала супружеская пара россиян, которая «решила расслабиться». После чего «на ногах еле держались оба».

Дальше, по данным канала, приближенного к силовикам, они уезжали «с гулянки» на своем авто. Женщина передала руль выпившему супругу. Автомобиль остановили сотрудники ГАИ.

— Несмотря на все предупреждения, правонарушители решили устроить шоу, вот и получили по полной программе не только протоколы за передачу руля и пьяную езду, но и за неповиновение, а автомобиль поместили на штрафстоянку, — сообщает телеграм-канал и добавляет, что «если сел пьяный за руль, то не спасет никакая наклейка на стекле».

Кем был второй задержанный мужчина, в телеграм-канале не сообщают, как и о том, почему пришлось привлекать ОМОН.

Официальных комментариев от МВД Беларуси по поводу случившегося пока нет.

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