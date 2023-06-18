Из Кремля утекли свежие цифры потерь ВС РФ в Украине 2 18.06.2023, 21:04

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Украинская сторона публикует более скромные цифры.

18 июня Путину положили на стол отчет о «спецоперации» с цифрами потерь российской армии. В знаменитых «папочках» речь идет о ликвидированных и пропавших без вести оккупантах. Агрессия России против Украины уже стоила Кремлю 295 тысяч жизней своих граждан.

Такую информацию обнародовал российский Telegram-канал «Генерал СВР».

В документе, как сообщается, было указано, что кадровая армия потеряла в войне против Украины 222 319 человек личного состава, а ЧВК - 72 771.

Украинская сторона публикует более скромные цифры. Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ за 18 июня, общие потери российских войск - 219 820, из которых 650 - это оккупанты, ликвидированные за последние сутки.

Отметим, что Москва скрывает от россиян собственные потери в войне. В последний раз о погибших министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в сентябре минувшего года. Тогда он назвал далекую от реальности и сильно заниженную цифру 5 937 солдат, после чего сразу же объявил мобилизацию для набора более 300 тысяч солдат на «СВО».

Как ранее писал сайт Charter97.org, российские военкоры сообщили о массовой гибели оккупантов крупнейшего соединения армии РФ - 20-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии. Солдат проредил HIMARS, когда их согнали и два часа заставили ждать генерала.

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