Украинский офицер: Перед наступлением мы составили психологические портреты российских командиров 2 19.06.2023, 12:28

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Алексей Гетьман

ВСУ тщательно готовились к операции.

Вооруженные силы Украины освободили 113 квадратных километров на Юге страны. Это разведка боем или полноценное наступление?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к ветерану российско-украинской войны, майору запаса ВСУ Алексею Гетьману.

— Это была первая часть наступления Украины. Разведку боем нам проводить было не обязательно. У нас хватало разведданных. Мы четко знали, какие российские подразделения находятся по ту линию фронта, номера частей, кто их командиры. Были составлены даже психологические портреты командиров бригад, полков, батальонов и даже рот.

Повторюсь, это была первая часть нашего наступления, которая вот так и должна была выглядеть. Мы должны были продвинуться на некоторых позициях, занять их для того, чтобы с них потом дальше проводить более массивные наступательные действия.

Мы задействовали 25% тех сил, которые планировали использовать во время этих наступательных операций. Сейчас, скорее всего, на несколько дней будет пауза. Мы будем закрепляться на этих позициях, чтобы продолжать наступление.

Большие наступательные операции именно так и выглядят. Это не стремительный удар, как во время локальной контрнаступательной операции.

— Насколько хорошо россияне успели подготовиться к украинскому наступлению?

— Да, они хорошо подготовились. Создали укрепления, фортификационные сооружения, заминировали все, что только могли, потянули туда 90% своего резерва. Сейчас мы задействовали 25% своих сил, а они — 90% своего резерва в обороне. Поэтому подготовились они неплохо, но мы знали про их методы подготовки.

Сейчас мы видим, что они активнее, чем раньше стали использовать авиацию и очень активно используют средства радиоэлектронной борьбы.

Мы наступаем небольшими группами, которые очень хорошо взаимодействуют между собой в режиме онлайн. Каждое небольшое подразделение знает, где кто находится: слева, справа, спереди, сзади. Они видят картину боя в реальном времени и могут оперативно принимать решения. Командиры небольших подразделений имеют право принимать тактические решения на поле боя самостоятельно, не согласовывая с высшим командованием. Не выходя, естественно, за рамки общей стратегии. Вот радиоэлектронной борьбой они пытаются помешать нашим возможностям коммуникации, но мы это поняли и будем учитывать во время следующего этапа наступления.

— В чем вы видите главные преимущества украинских военных в этом наступлении?

— В количестве техники и живой силы у нас преимущества нет. Однако техника, полученная от наших союзников, качественно лучше, чем российская. Преимущество дает и умение наших военнослужащих вести бой и современная тактика в организации наступления, обороны и всего, что используется в войне. Наши бойцы обучены этой тактике и правильно ее применяют.

— Какие варианты развития событий вы видите?

— Очевидно, что нам необходимо прорвать линию обороны россиян в одном или нескольких местах. На карте боевых действий мы видим, что основная часть россиян находится возле линии фронта. За несколько километров от линией фронта находятся небольшие резервы россиян, которые у них остались. Ведь, повторюсь, 90% они уже задействовали. Прорвав линию фронта мы выходим на оперативный простор и можем двигаться уже гораздо быстрее.

Можем заходить в тылы к тем, кто еще держит оборону на линии фронта. Так очень глобально и стратегически может выглядеть наше наступление, дальше — без деталей.

Скажу еще, что после освобождения Украины мы поможем соседней Беларуси стать демократическим государством.

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