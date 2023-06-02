Сравнили пособия по безработице в Беларуси и соседних странах 4 2.06.2023, 13:21

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Разница с Литвой — почти в 36 раз.

В Беларуси выросло количество официальных безработных. Таких в Минтруда насчитали 5,7 тысяч человек. При этом фактическая безработица в стране примерно в 30 раз выше, чем официальная. Пособия по безработице получают только те люди, которые зарегистрированы в центрах занятости. «Зеркало» сравнило размер господдержки безработных в Беларуси и соседних странах.

В Беларуси максимальный размер пособия по безработице равняется две базовые величины. То есть сейчас она составляет 74 рубля в месяц. Но есть отдельные категории официальных нетрудоустроенных, которые могут получать чуть больше. К примеру, для безработных, которые воспитывают детей, пособие увеличивают на 10%. Выходит, что такой человек может получить поддержку в размере 81,4 рубля. Родители трех и более детей могут рассчитывать на поддержку в размере 88,8 рубля.

При этом среднее пособие по безработице ниже, чем максимально возможное. Данные по средним этим выплатам Белстат и Минтруда ранее «засекретили».

Литва

В Литве пособие по безработице включает постоянную и переменную величины. Первая составляет 195,47 евро. Вторая составляющая зависит от дохода за последние 30 месяцев работы. К тому же она меняется в разные месяцы периода поиска новой работы. В первый-третий месяцы это 38,79% от застрахованного дохода с учетом социальных выплат. В следующие три месяца она снижается до 31,03%, а на седьмом-девятом месяце составляет 23,27%.

Размер средней зарплаты в стране в 2023 году — 1 684,9 евро (5 277 рублей по курсу Нацбанка на 2 июня 2023 года). Значит, в первые три месяца пособие по безработице литовца, получающего средний по стране заработок, составит 195,47 евро плюс 653,57 евро. Всего — 849 евро (2 659 рублей). А для тех, кто не найдет работу спустя семь месяцев, его размер снизится до 587,47 евро (1 840 рублей).

Польша

В Польше поддержка безработных тоже варьируется в зависимости от периода, в течение которого человек ищет новую работу. Средняя номинальная ставка пособия по безработице в первые три месяца — 1 304,10 злотых (898 рублей). Потом его размер составляет 1 024,1 злотых (705 рублей).

В стране действует еще одна система градации. Например, для тех людей, которые проработали менее пяти лет, выплачивается пособие в размере 80% от указанной выше суммы. Это 1 043,3 злотых вначале и 564 потом (719 и 388 рублей). А для людей, которые проработали более 20 лет, его размер увеличивается до 120% от среднего. Это 1 564,91 злотых в первые три месяца и 1 228,91 в последующие (1 078 и 847 рублей).

Третья особенность системы поддержки безработных в этой стране в том, что пособие тоже облагается налогом. После его вычета средний размер такой поддержки составляет 1 058,13 злотых (729 рублей).

Россия

Сумма поддержки безработных в России тоже варьируется: от 1 500 до 12 792 российских рублей (54−465 белорусских рублей). Размер пособия зависит от трудового стажа и зарплаты на последнем рабочем месте.

Максимальную выплату получают те, кто работал не менее 6 месяцев до получения статуса безработного. Те, кто работал меньше, могут рассчитывать на минимальный размер пособия. То есть безработные россияне в среднем получают поддержку в размере около 465 белорусских рублей.

Размер господдержки безработных в Беларуси сильно радикально отстает от соседних европейских стран. Но он сильно недотягивает также до пособий по безработице в России. Кроме того, только в нашей стране те безработные, которые не зарегистрируются в центрах занятости, рискуют попасть в списки «тунеядцев» и понести дополнительные расходы.

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