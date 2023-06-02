закрыть
2 июня 2023, пятница, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сравнили пособия по безработице в Беларуси и соседних странах

4
  • 2.06.2023, 13:21
  • 2,438
Сравнили пособия по безработице в Беларуси и соседних странах

Разница с Литвой — почти в 36 раз.

В Беларуси выросло количество официальных безработных. Таких в Минтруда насчитали 5,7 тысяч человек. При этом фактическая безработица в стране примерно в 30 раз выше, чем официальная. Пособия по безработице получают только те люди, которые зарегистрированы в центрах занятости. «Зеркало» сравнило размер господдержки безработных в Беларуси и соседних странах.

В Беларуси максимальный размер пособия по безработице равняется две базовые величины. То есть сейчас она составляет 74 рубля в месяц. Но есть отдельные категории официальных нетрудоустроенных, которые могут получать чуть больше. К примеру, для безработных, которые воспитывают детей, пособие увеличивают на 10%. Выходит, что такой человек может получить поддержку в размере 81,4 рубля. Родители трех и более детей могут рассчитывать на поддержку в размере 88,8 рубля.

При этом среднее пособие по безработице ниже, чем максимально возможное. Данные по средним этим выплатам Белстат и Минтруда ранее «засекретили».

Литва

В Литве пособие по безработице включает постоянную и переменную величины. Первая составляет 195,47 евро. Вторая составляющая зависит от дохода за последние 30 месяцев работы. К тому же она меняется в разные месяцы периода поиска новой работы. В первый-третий месяцы это 38,79% от застрахованного дохода с учетом социальных выплат. В следующие три месяца она снижается до 31,03%, а на седьмом-девятом месяце составляет 23,27%.

Размер средней зарплаты в стране в 2023 году — 1 684,9 евро (5 277 рублей по курсу Нацбанка на 2 июня 2023 года). Значит, в первые три месяца пособие по безработице литовца, получающего средний по стране заработок, составит 195,47 евро плюс 653,57 евро. Всего — 849 евро (2 659 рублей). А для тех, кто не найдет работу спустя семь месяцев, его размер снизится до 587,47 евро (1 840 рублей).

Польша

В Польше поддержка безработных тоже варьируется в зависимости от периода, в течение которого человек ищет новую работу. Средняя номинальная ставка пособия по безработице в первые три месяца — 1 304,10 злотых (898 рублей). Потом его размер составляет 1 024,1 злотых (705 рублей).

В стране действует еще одна система градации. Например, для тех людей, которые проработали менее пяти лет, выплачивается пособие в размере 80% от указанной выше суммы. Это 1 043,3 злотых вначале и 564 потом (719 и 388 рублей). А для людей, которые проработали более 20 лет, его размер увеличивается до 120% от среднего. Это 1 564,91 злотых в первые три месяца и 1 228,91 в последующие (1 078 и 847 рублей).

Третья особенность системы поддержки безработных в этой стране в том, что пособие тоже облагается налогом. После его вычета средний размер такой поддержки составляет 1 058,13 злотых (729 рублей).

Россия

Сумма поддержки безработных в России тоже варьируется: от 1 500 до 12 792 российских рублей (54−465 белорусских рублей). Размер пособия зависит от трудового стажа и зарплаты на последнем рабочем месте.

Максимальную выплату получают те, кто работал не менее 6 месяцев до получения статуса безработного. Те, кто работал меньше, могут рассчитывать на минимальный размер пособия. То есть безработные россияне в среднем получают поддержку в размере около 465 белорусских рублей.

Размер господдержки безработных в Беларуси сильно радикально отстает от соседних европейских стран. Но он сильно недотягивает также до пособий по безработице в России. Кроме того, только в нашей стране те безработные, которые не зарегистрируются в центрах занятости, рискуют попасть в списки «тунеядцев» и понести дополнительные расходы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип