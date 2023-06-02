ВСУ захватили позиции россиян под Угледаром 2.06.2023, 17:09

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Идет продвижение в сторону Мариуполя.

Украинские военные выбили оккупантов из некоторых передовых позиций на Угледарском направлении. Это очень хорошие новости. Об этом «24 Каналу» рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Вооруженные Силы Украины улучшили свои позиции севернее Владимировки, что возле Угледара. Там удалось освободить более 2 квадратных километров территории.

Можно ли это считать контрнаступлением ВСУ

Как отметил Свитан, такие продвижения – это местные локальные движения украинских войск по улучшению ситуации на этом участке фронта. Это позволит подразделениям лучше защищаться от российских захватчиков.

Также такие продвижения следует воспринимать как расширение плацдарма для последующего наступления. Он может начаться как на Угледарском направлении, так и на любом другом участке фронта.

- Украинские военные также раздвинули плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Волновахи. Но не обязательно на нее. Там есть 3-4 направления, куда можно наступать. На саму Волноваху; несколько западнее в сторону Урзуфа. Также можно двигаться к Еленовке в сторону трассы Донецк – Новоазовск или сразу выходить восточнее Мариуполя, – заметил Свитан.

Если Вооруженные Силы Украины смогут выйти восточнее Мариуполя, то вообще окажутся практически вблизи государственной границы. Как предположил Свитан, также не стоит исключать возможность выхода на территорию России возле Таганрога.

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