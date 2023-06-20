Власти паникуют после исторической резолюции МОТ 2 20.06.2023, 12:53

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Режим теперь может ждать торговое эмбарго.

В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. К режиму Лукашенко будет применена Статья 33 Устава МОТ.

Правительствам, представителям работодателей стран, входящих в организацию, предлагается пересмотреть отношения с властями Беларуси.

Решение МОТ вызвало панику среди представителей режима Лукашенко, ведь Беларусь теперь ждут жесткие экономические санкции. Известен пример Мьянмы, против которой было применено полное торговое эмбарго.

Глава провластных профсоюзов Михаил Орда заявил, что «во всем виноват Запад»:

— Чтобы оправдать свои незаконные действия, втянуть в эту грязную игру другие страны, Запад пытается использовать площадку Международной организации труда. Это абсурд полный. Международная организация труда по своей сути должна защищать занятость и доходы людей.

Белорусская постпред при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская и вовсе заявила, что «большинство стран мира не поддержали резолюцию Международной организации труда (МОТ)». Однако остается непонятным, как она считала.

Результаты голосования по резолюции в отношении Беларуси были следующие: за — 301 делегат, против — 54, воздержались — 108. То есть даже в абсолютном выражении голосов «за» было почти в два раза больше, чем голосов «против» и воздержавшихся.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что «оппоненты режима пытаются усилить политическое давление на власть, чтобы впоследствии запустить очередной пакет санкций».

Почему лукашисты так испугались решения МОТ?

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников обратил внимание на то, что резолюция МОТ может быть использована для освобождения политзаключенных:

— Безумный режим даже не понимает, что он рыл эту яму очень долго, и теперь ее вырыл. Сейчас он должен в нее свалиться, и это должно помочь освобождению политзаключенных».

Санников рассказал о двух важных сторонах решения МОТ:

— Поскольку решение принято, это должно далее трансформироваться в решения национальных правительств, но не только их. Есть две стороны этого решения: наказание санкциями и поддержка независимого профсоюзного движения и трудящихся Беларуси, широкая международная солидарность.

Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание, что лукашисты были сильно взволнованы решением МОТ:

— Это очень сильный удар по режиму, что видно даже по лицам людей, отправленных Лукашенко в Женеву. Сейчас они нарвались. Полагаю, что те, кто туда ездил, к примеру — Михаил Орда, могут и что-нибудь очень тяжелое получить в свою биографию. На него спишут этот репутационный, а в будущем, возможно, финансовый ущерб.

При этом он отметил, что санкции, которые применяются согласно 33-ей статьи, позволяют вводить самые серьезные ограничения, вплоть до торгового эмбарго:

— Решения могут быть совершенно разные, вплоть до каких-то мощных экономических рычагов. Кто-то может продолжить торговлю, а кто-то свернет экономические отношения. Такая статья также очень сильно ограничивает инвестиции. Вряд ли кто-то серьезно будет инвестировать в страну, которая имеет такого рода экономические и политические риски для ведения бизнеса.

По мнению лидера Белорусского объединения рабочих Сергея Дылевского, резолюция МОТ должна была быть принята гораздо раньше:

— Я очень был удивлен на протяжении трех лет тому факту, что европейские профсоюзы не сделали этого до сегодняшнего дня. Как вы помните, мы давили на применение 33-го параграфа из-за нарушения прав трудящихся в Беларуси уже давно. Первая задача мировых профсоюзов, европейских, Международной организации труда заключается именно в защите прав трудящихся.

При этом Дылевский подчеркнул необходимость усиления экономических санкций в отношении режима Лукашенко, потому что только радикальными мерами можно вернуть законность в Беларусь:

— Спасти белорусских работников, которые уже сидят в тюрьмах, которые каждый день подвергаются тем или иным репрессиям, могут только радикальные действия.

Telegram-канал «Ник и Майк» уверен, что резолюция МОТ может решить проблему ядерного оружия в Беларуси:

— Историческое решение МОТ может и должно быть использовано в стратегии противодействия размещению Россией в Беларуси ядерного оружия, а также его возможному использованию. [...] В свете того, что синепалый синегуб сегодня забыл выпить таблетки и вновь начал угрожать всем соседям ядерной бомбой, задействование решения МОТ — один из инструментов, который может решить эту проблему. А заодно и обеспечить выход политзаключенных на свободу.

Активист рабочего движения Артем Черников отметил, что решение МОТ — результат упорной борьбы всех независимых и свободных людей Беларуси:

— Несмотря на то, что путь к этой маленькой победе был долгим и трудным, это всего лишь начало. Борьба за установление справедливости и защиту прав человека в Беларуси должна продолжаться. Лед тронулся, и это благоприятное знамение для всех, кто верит в принципы демократии и прав человека. Это вдохновляет и дает надежду на скорое освобождение наших братьев из тюрем.

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