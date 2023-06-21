Манекен Валера, обращение «калиновцев» и картофель с дрона 1 21.06.2023, 13:56

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Как украинские пограничники троллят лукашистов.

Уже несколько месяцев на белорусско-украинской границе идет настоящая «психологическая война». Украинские пограничники троллят лукашенковских силовиков, а те жалуются и пробуют «подружиться с помощью водки».

Сайт Charter97.org проследил хронологию противостояния.

В январе 2023 года белорусские пограничники начали жаловаться на своих украинских коллег. Те якобы «показывали оскорбительные жесты» и «минировали дороги». Отметим, что в начале года в СМИ активно обсуждался сценарий вступления белорусской армии в войну против Украины. Немудрено, что украинская сторона всячески готовилась к подобному развитию событий и минировала приграничную территорию.

24 января белорусские силовики пожаловались, что украинские военные украли пограничный знак. Его якобы выломали и вынесли на территорию Украины.

6 февраля лукашисты обиделись на то, что украинцы поют гимн страны и «выкрикивают различные лозунги».

Иностранные журналисты, которые побывали на границе Украины и Беларуси в марте 2023 года рассказали, что на погранпереходе Дивин — Самары развевается бело-красно-белый флаг свободной Беларуси.

Как сообщают СМИ, украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг.



Из некоторых источников следует, что установка бело-красно-белого флага произошла на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины. pic.twitter.com/rR2uOM0Wsa — Сharter97.org (@charter_97) March 14, 2023

В марте лукашисты жаловались, что украинские пограничники повесили на границе манекен военнослужащего в форме российской армии, которого назвали Валерой.

«Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны», — сетовали лукашисты.

В апреле в Житомирской области на украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, Лукашенко и кадры с бело-красно-белыми флагами.

Примечательно, что долгое время белорусские пограничники лишь жаловались на украинских коллег. Больше всех обижался председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, которому украинцы в начале войны передали «тридцать сребренников» за сдачу границы российским оккупантам.

Лаппо сетовал на украинские дроны, которые залетают в Беларусь, повреждение инфраструктуры и прекращение демаркации.

Впрочем, украинские военные не скрывали, что подключили БПЛА для троллинга белорусских силовиков. По словам одного из бойцов Государственной пограничной службы Украины, они при помощи дрона сбросили картофель на наряд белорусских коллег.

Украинский военный рассказал о троллинге лукашенковских военных.



Один из украинских пограничников поделился историей о том, как он и его коллеги развлекались на границе с Беларусью. Они запускали дрон на территорию соседней страны и сбрасывали с него картошку.



Лукашисты… pic.twitter.com/8eD4HoTKeX — Сharter97.org (@charter_97) June 1, 2023

29 мая украинские пограничники высмеяли «угрозу» наступления из Беларуси, показав видео, как белорусские военные толкают старый УАЗ-469 («бобик»). Уже 30 мая Лукашенко отправил Лаппо в отставку.

31 мая лукашенковские силовики впервые «пошли в контратаку». Связано ли это с назначением на пост главы ГПКК Константина Молостова — неизвестно.

Пограничники запустили аудиорассказ про «схожесть белорусского и украинского» борща. Лукашисты даже «пригласили ВСУ в Беларусь».

Ответ украинских военных не заставил себя долго ждать.

«Ваш борщ весьма отличается от нашего. Потому что теперь белорусский борщ скорее напоминает российские щи, даже если добавить в него больше бульбы», — говорится в аудиозаписи, которую включили украинские пограничники.

19 июня на всех пограничных переходах Украины с Беларусью прозвучало обращение полка Калиновского к белорусским силовикам.

«У этой власти и ее обслуги нет будущего. Международная изоляция и разрыв экономических связей со странами цивилизованного мира, упадок белорусской экономики. Диктатура Лукашенко должна закончиться и она заканчивается», – заявили белорусские добровольцы.

Лукашисты ответили предложением подружиться «с помощью водки».

Белорусские силовики запустили обращение, в котором заявляли о важности для украинцев такого алкоголя как водка.

«Товарищи украинцы, уделив внимание борщу, салу и хлебу, у нас нет никакого морального права не поговорить о водке... Знаменитая украинская водка — это не только продукт повышенной калорийности, расширитель сосудов и фронтовой антисептик, но и очень действенное средство для снятия стресса» , – сказано в обращении.

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