ВСУ полностью зачистили от россиян плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс
- 24.06.2023, 22:06
Украинские бойцы провели успешную операцию на Бахмутском направлении.
Бойцы 1-го украинского механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили российских оккупантов и зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий в Telegram.
Он рассказал, что украинские защитники разгромили 3-й батальйон 57-й гвардейской мотострелковой бригады страны-агрессора, 30 оккупантов было ликвидировано, десятки ранены, около десяти — взяты в плен.
«Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс полностью зачищен. С чем всех и поздравляю!» — отметил Билецкий.