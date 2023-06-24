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ВСУ полностью зачистили от россиян плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс

  • 24.06.2023, 22:06
ВСУ полностью зачистили от россиян плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс

Украинские бойцы провели успешную операцию на Бахмутском направлении.

Бойцы 1-го украинского механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили российских оккупантов и зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий в Telegram.

Он рассказал, что украинские защитники разгромили 3-й батальйон 57-й гвардейской мотострелковой бригады страны-агрессора, 30 оккупантов было ликвидировано, десятки ранены, около десяти — взяты в плен.

«Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс полностью зачищен. С чем всех и поздравляю!» — отметил Билецкий.

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