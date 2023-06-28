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Лукашенко про Гаагу: Меня в уголовный суд! За что?

  • 28.06.2023, 4:11
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Лукашенко про Гаагу: Меня в уголовный суд! За что?

Диктатор занервничал.

Александр Лукашенко отреагировал на сбор материалов по делу о незаконном перемещении украинских детей в Беларусь. Сегодня в Международный уголовный суд в Гааге были переданы доказательства причастности Лукашенко к вывозу детей.

«Слушайте, ну надо быть безумными. Лахушка этот, со своими эту кампанию начал: мы детей воруем! Ну, пришел этот парень, Леша Талай. Он воюет, он туда-сюда ездит, этих детишек тащит, 10 раз там обращался. Я вышел на Путина, говорю: Слушай, давай мы часть союзного бюджета потратим на этих детишек. Ну вот так и начали привозить. Оздоровили, они уехали. Уезжать не хотят! А меня в уголовный суд! За что? Когда начался этот процесс детей оздоровление, я как-то упустил, не знал даже, за что туда везут. Меня уже в уголовный суд за это. Это уже мерзавцы дальше некуда. Это уже хватаются за что попало», – заявил Лукашенко.

Напомним, в марте этого года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Он подозревается в причастности к незаконной депортации детей из Украины в Россию. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация – это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность. ОБСЕ квалифицировала вывоз украинских детей как военное преступление.

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