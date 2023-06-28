Историк: Россию нельзя оставлять так, как оставили в 1991 году 6 28.06.2023, 9:51

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Ярослав Грицак

Фото: journalism.ucu.edu.ua

Вариант для РФ – это скорее Германия или Япония в 1945-м.

Победа Украины означает превращение России в нормальную страну, которая не воюет с соседями. Такое мнение в интервью Анастасии Катеринчук для YouTube-канала основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона выразил украинский историк Ярослав Грицак. По его словам, это возможно только под давлением, потому что сама Россия этого не сделает.

«Как я все время повторяю, болезни России зашли слишком далеко, чтобы Россия могла их преодолеть. Российская оппозиционная элита очень слабая – вряд ли она придет к власти. Скорее будет какой-то, знаете, вариант 1991 года, когда, условно говоря, прежняя власть сама себе передала власть и сказала: «Это не мы виноваты – это он». Такие циничные прагматики. Начнут разговор с Западом: давайте жить мирно, давайте снимать санкции… Я очень боюсь, что на это Запад может пойти. Потому что Россия требует радикальных реформ. Все требуют реформ. Украина требует реформ – почему не сделать? Но Россия особенно радикальных реформ требует. И Россию нельзя оставлять так, как оставили в 1991 году. Вариант для России – это скорее Германия 1945 года. Или Япония 1945-го. Условно говоря, превратить эту токсичную, большую, агрессивную империю в нормальное государство», – сказал он.

Историк сомневается, что Россия распадется и больше не будет империи, хотя понимает, что украинцам этого хочется. По его мнению, она слишком слабая даже для того, чтобы распасться. Грицак привел в пример 1991 год, когда распался Советский Союз. Он подчеркнул, что в то время в республиках бывшего Советского Союза были большие массовые движения за распад. В России их пока нет, потому что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин сделал все, чтобы этот вариант был невозможен, сказал он.

«А во-вторых: даже если Россия распадется, останется... Сводится к этнической сегрегации. Условно говоря, от Петербурга, или Петрограда, до Волгограда. Это опять огромная территория, которая будет иметь ядерное оружие, которая может впасть в парадоксизм. Парадоксизм – это агрессия. Поэтому не только вопрос – разбить Россию. Россию надо переформатировать. Это огромная задача для всего мира, для Запада. Но очень важно, чтобы за этими реформированиями были слышны давление и голос украинцев. Во-первых, украинцы это заслужили. Морально. Из-за больших потерь, которые мы понесли, и высокой цены, которую мы платим. А во-вторых, я считаю, что украинцы сейчас самые лучшие эксперты по российскому вопросу», – сказал Грицак.

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