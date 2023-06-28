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Во время мятежа Пригожина подразделения ФСБ, Росгвардии и минобороны РФ перешли на его сторону

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  • 28.06.2023, 11:24
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Во время мятежа Пригожина подразделения ФСБ, Росгвардии и минобороны РФ перешли на его сторону
Фото: EPA

Опубликован список частей, поддержавших мятеж.

Российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал 25 июня в Facebook список российских подразделений, которые во время попытки военного переворота, которую предпринял 23–24 июня создатель признанной преступной ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, перешли на его сторону.

По данным Осечкина, речь идет о таких силовых ведомствах, как минобороны, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба войск национальной гвардии.

В перечне – восемь подразделений, в том числе спецназ, база танковой бригады, отряд спецсвязи военной разведки, база хранения ядерного оружия.

Также, по данным Осечкина, вагнеровцам были переданы машины «Тайфун» для блокировки мостов, им подчинились пограничники и таможенники пограничного пункта Чертково в Ростовской области.

Правозащитник отметил, что список частично или полностью перешедших на сторону Пригожина подразделений составлен на основании данных источника Gulagu.net в ЧВК «Вагнер» и в российских спецслужбах, а также перехвата разговоров.

«Согласно информации от одного из ведущих военных экспертов Gulagu.net, по военным критериям, лица, не оказавшие вооруженного сопротивления на таких объектах, уже считаются перешедшими на сторону противника», – написал Осечкин.

Он также процитировал одного из российских разведчиков с позывным WOC-7 о последствиях мятежа.

«Уже возбуждено более 15 уголовных дел в отношении предателей. Спецсвязь и коды/шифры Южного военного округа (ЮВО) МО РФ были захвачены ЧВК «Вагнер». Были захвачены таможенные посты ФСБ. Эта спецоперация готовилась и разрабатывалась на протяжении более восьми месяцев», – сказал тот.

По словам разведчика, заместители начальника российского Генштаба Сергей Суровикин и Владимир Алексеев «не только знали, но были в теме и устно некоторым командирам давали указание не оказывать вооруженного сопротивления, именно поэтому в срочном порядке они были взяты под контроль и вынуждены под видеозапись озвучить обращение к Пригожину».

«Позже уже при захвате штаба ЮВО МО Алексеев произнес важную фразу на требование Пригожина отдать им начальника Генштаба [Валерия] Герасимова: «Да забирайте». Они были готовы выдать своего командира (вышестоящий начальствующий состав) мятежникам. Это факт предательства, по которому будет скоро решение», – утверждает WOC-7.

Он заявил, что в этой «спецоперации» принимали участие бывшие военные из российских сил спецопераций и российской разведки в составе ЧВК «Вагнер», «которых ранее натаскивали на подобные спецоперации на территории иностранных государств, в первую очередь на захват таможенных постов, пунктов связи, местных подразделений армии и стратегического вооружения».

«Формально сам Евгений Пригожин находился в расположении штаба ЮВО минобороны РФ, физически не передвигался оттуда, проводил беседы с заместителем министра обороны РФ и не отдавал приказы о задержании или захвате чего-либо, в отличие от [Дмитрия] Уткина, [Александра] Кузнецова и других командиров ЧВК, и по ним ни [президент страны-террориста РФ Владимир] Путин, ни [его пресс-секретарь Дмитрий] Песков не обещали иммунитет и отказ от уголовного преследования. До конца года их задержат либо ликвидируют», – объяснил WOC-7.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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