«Котлы» для россиян: ВСУ зачистили плацдарм к югу от Бахмута 28.06.2023, 11:34

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Российские войска окружают в населенных пунктах возле города.

Подразделения украинской армии успешно зачистили правый берег канала Северский Донец — Донбасс от российских военных к югу от Бахмута.

Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на координатора группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко.

В своем Telegram-канале военный эксперт отметил, что, судя по поступающей информации, ВСУ отказались от тактики лобовых штурмов в селах, окружая оккупационные войска России с разных сторон.

Таким образом в окрестностях Бахмута для россиян создаются множественные котлы, которые вынуждают их постоянно отступать либо попадать в плен украинских военных.

«Бахмут... Юг. Правый берег канала очищен от скверны. Процессы намекают на то, что лобовых штурмов в селах не будет, а что будет? Будут «коробочки». Есть чувство самосохранения - вовремя из нее свалишь, если нет, то крышечка захлопывается и ты уже обменный фонд в лучшем случае», - отметил Коваленко.

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