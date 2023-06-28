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Роман Свитан: Белорусские добровольцы выполняют боевые задачи на отлично

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  • 28.06.2023, 11:51
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Роман Свитан: Белорусские добровольцы выполняют боевые задачи на отлично
Роман Свитан

Украинцы, поляки, балты и белорусы — из одного теста.

Украинские военные очень ценят белорусских добровольцев. Об этом сайту Charter97.org рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан:

— Я с 13-го года на Майдане, там было много белорусов, тот же Михаил Жизневский. С белорусами мы воевали еще восемьсот лет назад против Орды, вместе с белорусами, балтами и поляками — из одного теста. Лично у меня 1/32 часть литвинской крови. Моя прабабушка из Ядут, это на границе с Беларусью.

Мы — одна семья, можно так говорить. А воюют белорусы очень хорошо. Мотивированные и профпригодные. Есть два параметра, которые выделяют не только бойцов, но и любые профессии — мотивация и профпригодность. Белорусы максимально мотивированы, они против российских оккупантов. Они прекрасно понимают, что Беларусь оккупирована россиянами, а Лукашенко — это как главарь «ДНР» Пушили на Донбассе. Оккупационная власть, ее нужно уничтожать везде — в Украине, Беларуси, на любой части земного шара.

Профпригодность — пацаны воюют очень хорошо. Потери у них небольшие, боевые задачи выполняют на отлично. Большие умницы. Также там много людей, которые до начала полномасштабной войны уже воевали. Настоящие специалисты по некоторым позициям.

Поэтому полк Калиновского — полноценная боевая единица, им нужно лишь разрастись до бригады, тогда можно выполнять крупные задачи.

Кстати, наши крупные победы могут способствовать тому, что рекрутов в полк Калиновского может прибыть. У нас ведь очень много белорусов в Украине живет. Приводил уже вам свой пример.

Как только пойдет хорошая динамика по Запорожскому или какому-то другому из фронтов, эти белорусы вступят в полк Калиновского. Я тоже могу вступить в полк Калиновского, ведь у меня есть литвинская кровь. Еще один кандидат у вас уже есть. Если что — поможем, не бойтесь.

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