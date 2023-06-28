С политзаключенным Игорем Олиневичем пропала связь
- 28.06.2023, 11:57
Об этом сообщила его мать.
От политзаключенного Игоря Олиневича уже месяц нет никаких вестей. Об этом рассказала его мать Валентина Олиневич.
Напомним, активиста анархического движения Игоря Олиневича, приговоренного к 20 годам колонии усиленного режима, этапировали из мозырской колонии в жодинскую тюрьму 11 августа 2022 года. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста политзаключенный держал голодовку.
В жодинской тюрьме на Олиневича продолжает оказываться давление. Известно, что уже несколько раз его помещали в штрафной изолятор.
Поддержите Игоря письмами солидарности, телеграммами и открытками:
Тюрьма № 8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.
Игорю Владимировичу Олиневичу.