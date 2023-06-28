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С политзаключенным Игорем Олиневичем пропала связь

  • 28.06.2023, 11:57
С политзаключенным Игорем Олиневичем пропала связь
Игорь Олиневич
Фото: charter97.org

Об этом сообщила его мать.

От политзаключенного Игоря Олиневича уже месяц нет никаких вестей. Об этом рассказала его мать Валентина Олиневич.

Напомним, активиста анархического движения Игоря Олиневича, приговоренного к 20 годам колонии усиленного режима, этапировали из мозырской колонии в жодинскую тюрьму 11 августа 2022 года. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста политзаключенный держал голодовку.

В жодинской тюрьме на Олиневича продолжает оказываться давление. Известно, что уже несколько раз его помещали в штрафной изолятор.

Поддержите Игоря письмами солидарности, телеграммами и открытками:

Тюрьма № 8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.

Игорю Владимировичу Олиневичу.

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