«Это репетиция»: министр обороны Украины заинтриговал «главным событием» в контрнаступлении 2 28.06.2023, 12:39

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Алексей Резников

Его увидят все.

Освобождение нескольких сел и деревень в последние недели, когда украинские части активизировали атаки вдоль линии фронта, – это еще «не главное событие» в ходе планирующегося контрнаступления, сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.

Когда это главное событие наступит, «все его увидят», добавил он.

«Все все увидят», – заявил Резников.

Он призвал не обращать внимания на то, как ситуация сейчас описывается в СМИ, – что ВСУ продвигаются медленно, встречая ожесточенное сопротивление со стороны обороняющихся российских частей, и темпы освобождения территорий не оправдывают ожиданий. «Это только репетиция» более масштабных действий, отметил Резников.

По его словам, основные резервы, включая бригады, прошедшие подготовку на полигонах НАТО и укомплектованные западной военной техникой, в операции еще не задействованы. Российская же армия продолжает нести большие потери, потому что украинская использует «в качестве инструмента» постепенное уничтожение ее позиций – как на передовой, так и в тылу, на путях снабжения.

Ставку «на мятежи и бунты» в России для достижения военных успехов Украина делать не будет, сказал Резников, имея в виду выступление в выходные Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер». Пока, по словам министра, оно не отразилось на настроениях в российских частях: «Посмотрим на их стойкость, когда станет горячо». Более «предсказуемыми» факторами, чем ситуация в России, Резников назвал «веру в наши силы безопасности и обороны, а также в обеспечение оружием со стороны наших партнеров».

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