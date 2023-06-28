В белорусских городах срывают лукашенковские флаги 2 28.06.2023, 13:28

4,850

Только в агрогородке Лошница «упали» сразу четыре флага.

Суды Беларуси еженедельно рассматривают уголовные дела за «надругательство над государственной символикой», в роли которой чаще всего выступает красно-зеленый флаг. Как правило, суды выносят обвинительные приговоры, связанные с лишением свободы, сообщают правозащитники.

Два месяца ареста – жителю Минска

Суд Советского района Минска приговорил к двум месяцам и одному дню колонии в условиях строгого режима Вадима Мякинника за «оскорбление государственной символики» по ст. 370 Уголовного кодекса.

Приговор вынесла судья Елена Жукович еще 23 марта.

По материалам обвинения, Вадим Мякинник, возле административного здания одной из средних школ Минска увидел на металлическом кронштейне на стене у главного входа красно-зеленый флаг. Рукой схватившись за флаг он сорвал его с кронштейна, после чего, удерживая в правой руке древко со смещенным на нем полотнищем, скрылся и направился в неизвестном направлении. Эти действия были зафиксированы камерой наблюдения.

«Учреждению» образования был нанесен ущерб в сумме 25 рублей 20 копеек.

Суд простонал наказать Мякинника арестом на два месяца, однако поскольку у мужчины имелось прежнее неотбытое наказание, окончательно назначено лишение свободы сроком на два месяца и один день в колонии строгого режима.

«Повредил полотнища четырех флагов и сломал древки»

В суде Борисовского района 23 июня рассматривалось уголовное дело Михаила Антипова, которого обвинили в «надругательстве над государственной символикой». (ст. 370 УК).

По данным следствия, ночью 20 марта 20-летний парень сорвал четыре государственных флага в агрогородке Лошница. Он повредил полотнища флагов и разломал древки.

Его задержали сотрудники милиции. Выяснилось, что он гражданин иностранного государства, имеющий вид на жительство в Беларуси. Приехал в Беларусь около 10 лет назад и сейчас по распределению работает на одном из предприятий Минской области.

Свои действия Антипов снимал на телефон, а фото выкладывал на страницу в социальной сети.

Приговор, который вынесла борисовчанину судья Татьяна Шиман, пока неизвестен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».