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Автомобиль Lamborghini Diablo возвращается в новом качестве

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  • 28.06.2023, 14:15
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Автомобиль Lamborghini Diablo возвращается в новом качестве

На этот раз — в виде рестмода.

Миланская компания Eccentrica анонсировала премьеру своего нового проекта — рестомода Lamborghini Diablo, пишет «Автоцентр».

Рестомод Diablo создан совместными усилиями Eccentrica и дизайнерской фирмы Borromeo & De Silva. От оригинальной модели он отличается иными передними крыльями, передним бампером, обновленной крышкой двигателя и светодиодными фарами. Среди технических отличий — новые настройки шасси и современные технологии, направленные на улучшение производительности.

Как говорят в Eccentrica, их цель состоит в том, чтобы «черпнуть вдохновение из такого мифа, как Lamborghini Diablo, улучшить механическую конструкцию и сделать его новой иконой во вселенной суперкаров». Стоимость рестомода не уточняется. Возможно, об этом мы узнаем во время официальной премьеры, запланированной на 6 июля.

Оригинальный Lamborghini Diablo производился с 1990 по 2001 год. Суперкар оснащался двигателем V12 мощностью от 492 до 603 л.с. в зависимости от версии. Всего за 11 лет было выпущено 2884 автомобиля Lamborghini Diablo различных модификаций.

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