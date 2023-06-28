«Россияне теряются в догадках, где будет нанесен решающий удар ВСУ» 28.06.2023, 15:02

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Валерий Залужный

Какой из плацдармов выберет Залужный?

Наступление Вооруженных сил Украины продолжается уже три недели. Украинские бойцы атакуют сразу на нескольких направлениях. Какое из них выберет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный для решающего удара? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком Александром Коваленко.

— Российские пропагандисты пишут, что ВСУ форсировали Днепр и закрепляются в районе Олешек. Удастся ли украинским бойцам развить успех?

— Могу сказать, что два месяца назад российские пропагандисты панически отреагировали, когда увидели видео высадки наших бойцов на левом берегу Днепра, выполняющих боевые задачи. Будничные действия диверсионно-разведывательной группы были восприняты как некое контрнаступление, десантирование и тому подобное. Но в целом это была регулярная отработка боевых задач на левом берегу.

Абсолютно не удивлюсь, если нынешние события — это реакция по принципу «у страха глаза велики».

— После взрыва Каховской ГЭС была повреждена российская оборона на левом берегу Херсонской области. Влияет ли это на контрнаступательные действия ВСУ?

— Действительно, первая полоса обороны — линия обеспечения российских оккупантов — достаточно сильно повреждена. Они пытались ее починить, но их действия не имели успеха. Значительная часть укреплений либо смыта, либо теперь видна для ВСУ. Теперь полосу обеспечения достаточно легко пройти, учитывая эти факторы.

— На Бахмутском направлении украинские бойцы взяли Курдюмовскую дамбу. Что сейчас происходит под Бахмутом?

— ВСУ продолжают систему контратак к северу и югу от города. Украинские военные полностью зачистили правый берег канала в южном секторе. Продолжаем движение вдоль канала на юг, обходя Клещеевку. Аналогичные действия происходят вдоль трассы по направлению Берховки. Поступательно и неспешно, с максимальным сохранением жизней личного состава, осуществляется продвижения с целью охвата Бахмута и перерезания южной трассы и северной развилки по М03.

В самом городе возобновились бои со стороны украинских бойцов. Начинается частичное восстановление контроля над некоторыми локациями в самом городе.

— Эксперты сходятся во мнении, что сейчас ВСУ «прощупывают» оборону россиян на разных направлениях, чтобы нанести решающий удар в нужном месте. Исходя из поступающей информации, какое направление может выбрать генерал Залужный?

— Во всех четырех плацдармах — Донецком, Луганском, Запорожской и левом берегу Херсонщины — есть свои плюсы и минусы. Они связаны с размещенным контингентом, линиями обороны и даже с рельефом и другими особенностями. У каждого из этих плацдармов есть свои уязвимые места. Где именно будет основной удар — сложно предсказать. Единственное, что можно сказать, если он будет произведен, у россиян не должно быть возможности опомниться. Удар должен спровоцировать каскадный обвал обороны российских оккупантов. Если произойдет каскадный обвал — они будут бежать в определенном направлении.

— Если мы не можем определить направление удара, то россияне также теряются в догадках?

— Они до сих пор этого не понимают.

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