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Полк Калиновского взял в плен группу российских оккупантов

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  • 28.06.2023, 15:13
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Полк Калиновского взял в плен группу российских оккупантов

Белорусские добровольцы работали совместно с 3-ей украинской ОШБр.

Полк имени Кастуся Калиновского показал результат совместной работы белорусских добровольцев с 3-ей украинской отдельной штурмовой бригадой.

«Обменный фонд пополняется», - отметили бойцы полка, комментируя видео со взятыми в плен российскими оккупантами.

Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии Charter97.org отметил, что белорусские добровольцы выполняют боевые задачи на отлично.

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