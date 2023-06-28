Полк Калиновского взял в плен группу российских оккупантов

Полк Калиновского взял в плен группу российских оккупантов1
- 28.06.2023, 15:13
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Белорусские добровольцы работали совместно с 3-ей украинской ОШБр.
Полк имени Кастуся Калиновского показал результат совместной работы белорусских добровольцев с 3-ей украинской отдельной штурмовой бригадой.
«Обменный фонд пополняется», - отметили бойцы полка, комментируя видео со взятыми в плен российскими оккупантами.
Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии Charter97.org отметил, что белорусские добровольцы выполняют боевые задачи на отлично.