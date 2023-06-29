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ISW: После мятежа Пригожина Кремль де-факто сменил командующего войсками в Украине

  • 29.06.2023, 11:04
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ISW: После мятежа Пригожина Кремль де-факто сменил командующего войсками в Украине

Роль Герасимова сведена к минимуму.

После мятежа Пригожина в Кремле думают, что делать с Шойгу и Герасимовым. В то же время, аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что одну из ведущих ролей в войне против Украины среди российских генералов уже получил Михаил Теплинский.

Ключевым требованием главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина во время его мятежа было увольнение со своих должностей министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Однако, пойдя на эти шаги, президент России Владимир Путин рискует подтвердить свою слабость.

Как пишут в Институте изучения войны, Кремль постарается балансировать между тем, чтобы восстанавливать авторитет военного руководства государства и лишать власти тех, кто, возможно, симпатизировал восстанию. Но это не так-то просто.

«В Москве могут попытаться снизить пренебрежение к минобороны, уменьшив роль Герасимова в операциях в Украине. Однако он, скорее всего, сохранит номинально должность начальника генштаба, потому что его устранение может нанести слишком много вреда репутации Путина и минобороны», – также отметили в ISW.

Глава вражеского государства определенно ценит лояльность Герасимова, но, как убеждены эксперты, кадровых изменений в военном руководстве России все равно не избежать. Все больше на арене будет фигурировать, очевидно, генерал Михаил Теплинский, хотя он уже де-факто один из главных командиров войны против Украины.

Теплинский командовал российскими силами и наемниками группы «Вагнера» на Бахмутском направлении зимой 2023 года. Однако непонятно, поддерживал ли он ЧВК во время восстания, ведь во время мятежа ни одного публичного заявления не сделал.

Пост в военном командовании Теплинский получил в апреле 2023 года, став одним из самых известных командиров, выступающих против Герасимова. Сейчас он якобы отвечает за участки фронта, где российские войска обороняются от контрнаступления ВСУ.

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