Андрей Санников: Мятеж в России может подтолкнуть белорусских силовиков к действиям 29.06.2023, 13:28

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Андрей Санников

Фото: Postimees

Стало очевидно, что Путин долго у власти не продержится.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший кандидат в президенты Андрей Санников в интервью изданию 15min.lt предупреждает Литву о грозящей опасности. Александр Лукашенко и такой же безумец Владимир Путин могут вынашивать планы нападения на страны НАТО. По его мнению, непризнанный правитель Беларуси остается вассалом президента России.

Выход только один

По словам Санникова, роль Лукашенко в урегулировании конфликта с «Вагнером» сводилась к тому, что он просто выполнял поручения Кремля.

«Согласитесь, довольно странно, когда серьезный конфликт в одной стране вдруг начинает решать правитель другой страны.

И уж совсем странно, что информация об урегулировании впервые появляется в сообщениях другой страны, а не в кремлевских источниках.

Скорее всего, Путин решил, что ему «западло» унижаться до разговора с главой «Вагнера», и доверил это своему вассалу».

«У Лукашенко больше нет союзников, только Путин. И у того больше никого нет, только Лукашенко, вот они и держатся друг за друга, как два идиота», — добавил Санников.

По его мнению, бунт вагнеровцев настолько обнажил проблемы России, что стало понятно, что падение кремлевского режима — лишь вопрос времени.

«После этого бунта Путина просто не стало. Он показал, что он слаб. Если кто-то захочет с ним разделаться, лучшего времени не найти. И Путин, и Лукашенко – это банальные уголовники, а не законные руководители государств. Особенно Лукашенко: его никто не избирал, никто не поддерживает, его просто все ненавидят.

А Путин, так долго пытавшийся создать образ сильного и несгибаемого лидера, показал, что он труслив и слаб.

На мой взгляд, самой большой ошибкой Путина после бунта было решение о закрытии уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту гибели военнослужащих, ведь погибли несколько офицеров российской армии. Это люди, которых он, как главнокомандующий вооруженными силами, по идее, должен защищать.

А вместо наказания он прекратил дело против настоящих бандитов, уголовников, воюющих вместе с Пригожиным. Так какой же он лидер после этого? Я думаю, что вся эта ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой — скоро мы увидим процессы развала. Они уже начались», — убежден Санников.

Литве стоит беспокоиться

На вопрос, может ли «вагнеровский бунт» дать старт подготовке России к нападению на одну из стран НАТО, Санников предположил, что такую возможность не следует исключать.

«Путин — ненормальный, поэтому он действительно может планировать такое нападение и использовать для этого Лукашенко.

Направлений удара может быть несколько — могут попытаться сосредоточить силы и пойти на Киев, но я бы не исключал, что целями могут быть и Литва, и Латвия, и Польша — страны, которые имеют общую границу с Беларусью».

По мнению Санникова, непризнанный правитель Беларуси не решился отдать приказ воевать на территории Украины, потому что понимал, чем это может для него обернуться.

«Народ страны, оппозиция очень четко дали ему понять, что такой его шаг закончится для него плачевно.

Та ненависть к Лукашенко, которая проявилась после последних «выборов», никуда не исчезла, а только усилилась. И это усугубляется происходящими внутри страны репрессиями. Лукашенко просто боится, что если он выполнит приказ Путина о вступлении в войну, то его очень скоро не станет. Это было бы последней каплей.

А для того, чтобы обеспечить лояльность армии, у него просто не хватает средств.

Он хорошо платит «гестаповцам», которые избивают мирных граждан, а для армии у него уже нет денег, чтобы «купить» идеологическую лояльность солдат», — заявил белорусский политик.

По словам Санникова, Лукашенко понимает также, что прямое участие в войне с Украиной может закончиться тем, что белорусские солдаты просто присоединятся к украинским солдатам и вместе будут сражаться против русских.

Велика также вероятность того, что начнется массовое дезертирство. Лукашенко может просто остаться без армии.

Политик подчеркнул, что Лукашенко является единственным союзником режима Путина, поэтому довольно странно, что уже больше года санкции применяются только к России, а в отношении режима в Беларуси никаких новых санкционных пакетов предложено не было.

«Почему это? Какие лобби помогают выжить Лукашенко? Это очень важные вопросы. Потому что опасность, исходящая от этого режима, грозит не только Украине, но и всей Европе, и она возрастает. Если «вагнеровские» преступники появятся в Беларуси, то это будет угрожать Украине. Это совершенно неприемлемо», — заявил политик.

Санников подчеркнул, что режим в Беларуси отличается от режима в России. После «вагнеровского» бунта стало очевидно, что Путин долго у власти не продержится, и это уже сейчас может стать катализатором внутренних изменений в Беларуси.

«Вокруг Лукашенко есть всего несколько человек, которые безоговорочно его поддерживают, это преступники, которые пытают и убивают людей по его приказу.

Белорусские силовики должны подумать об этом и суметь вовремя перейти на другую сторону, если они хотят спасти свои семьи, своих детей. В противном случае они сами станут мишенями.

Посмотрите, сколько неожиданных событий произошло в этом регионе за последнее время. Черные лебеди летают все чаще, и однажды все эти диктатуры рухнут. Поэтому я бы предложил белорусским силовикам помочь быстрее развалиться обоим режимам», — призвал он.

«Лукашенко убежден, что бессмертен. Он даже не думает о транзите власти.

Он все делает сам, от борьбы с оппозицией до уборки картофеля. Он такой колхозный Сталин — специалист во всем», — улыбнулся политик.

На вопрос, может ли Кремль воспользоваться крахом власти в Беларуси, и не опасно ли это, Санников сослался на опыт Литвы.

«Вспомните, что происходило, когда вы боролись за независимость. Вам ведь тоже говорили, что, если разозлить Россию, может быть война. Ну не послушали вы все эти запугивания, теперь вы члены Евросоюза и НАТО, живете намного лучше, чем «рядом с русскими». «Беларусь тоже могла бы это сделать, тем более, что у нас есть огромные ресурсы», — заявил он.

Критика Тихановской

Что касается возможного силового варианта смены власти в Беларуси, то Санников скептически оценивает роль в нем Светланы Тихановской.

«Тихановская — ваш продукт. И я не шучу. Это ваше правительство (Литвы – прим. ред.) обрывает все контакты с реальной оппозицией Беларуси, с нашими партнерами за рубежом и носится с этим «чемоданом без ручки».

Тихановскую окружают люди, которые создавали этот режим, а не боролись с ним.

Я говорил об этом еще в августе 2020 года. Я не хочу иметь ничего общего с этими людьми.

Это самозванцы, которые называют себя лидерами белорусской оппозиции. Реальная оппозиция их не признает и я их не признаю.

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