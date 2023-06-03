Совет государств Балтийского моря будет противодействовать агрессии и провокациям РФ в регионе
- 3.06.2023, 4:42
Принята декларация.
Действия военных России в Балтийском море нарушают стандарты безопасности и несут угрозу.
Об этом говорится в декларации Совета стран Балтийского моря.
«Совет выразил глубокую обеспокоенность безопасностью региона Балтийского моря в контексте агрессивных, провокационных и неоправданных операций Балтийского флота и ВВС России, которые нарушают общепринятые стандарты безопасности на море и в воздухе», - говорится в декларации.
Отмечается, что эти операции представляют угрозу безопасности воздушной и морской навигации и связи.
Именно поэтому Совет хочет повысить готовность общества к противодействию дезинформации, повысить устойчивость критически важной инфраструктуры и обеспечить энергетическую безопасность и надежность поставок.
Совет государств Балтийского моря
Международная организация, учрежденная 5-6 марта 1992 года, в Копенгагене, на конференции министров иностранных дел государств Балтийского моря.
Первоначально в Совет вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская комиссия. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. В 2022 году членство России в организации было приостановлено.