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Совет государств Балтийского моря будет противодействовать агрессии и провокациям РФ в регионе

  • 3.06.2023, 4:42
Совет государств Балтийского моря будет противодействовать агрессии и провокациям РФ в регионе

Принята декларация.

Действия военных России в Балтийском море нарушают стандарты безопасности и несут угрозу.

Об этом говорится в декларации Совета стран Балтийского моря.

«Совет выразил глубокую обеспокоенность безопасностью региона Балтийского моря в контексте агрессивных, провокационных и неоправданных операций Балтийского флота и ВВС России, которые нарушают общепринятые стандарты безопасности на море и в воздухе», - говорится в декларации.

Отмечается, что эти операции представляют угрозу безопасности воздушной и морской навигации и связи.

Именно поэтому Совет хочет повысить готовность общества к противодействию дезинформации, повысить устойчивость критически важной инфраструктуры и обеспечить энергетическую безопасность и надежность поставок.

Совет государств Балтийского моря

Международная организация, учрежденная 5-6 марта 1992 года, в Копенгагене, на конференции министров иностранных дел государств Балтийского моря.

Первоначально в Совет вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская комиссия. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. В 2022 году членство России в организации было приостановлено.

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