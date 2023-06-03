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ВСУ пошли в наступление и заняли важный плацдарм под Угледаром

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  • 3.06.2023, 8:24
  • 8,658
ВСУ пошли в наступление и заняли важный плацдарм под Угледаром

Открылись возможности для «отсечения» российской группировки в Мариуполе.

ВСУ смогли отбить несколько позиций россиян и продвинуться под Угледаром.

Об этом «24 каналу» рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

Аналитики DeepState показали на обновленной карте 2 мая продвижение ВСУ под Угледаром. Пока официально в Генеральном штабе эту информацию не комментировали.

«Даже просто взглянув на карту, становится очевидным важность такого продвижения именно в этом направлении. Ведь оно произошло в сторону Волновахи, по которой проходит трасса Донецк – Мариуполь.

Это местные локальные движения наших войск по улучшению оборонных позиций. Мы заняли очередную господствующую высоту над этой местностью и улучшили свое оборонительное положение», – объяснил Роман Свитан.

Впрочем, это так же может быть и расширением плацдарма для наступления в сторону Волновахи, которое может произойти. Но военный эксперт отмечает, что именно в сторону Волновахи, а не именно на нее. Якобы там есть по меньшей мере 3 – 4 направления для возможного наступления.

Среди таких направлений он называет возможные продвижения в сторону самой Волновахи, к западу в сторону Урзуфа или донецкой Ялты под самым Мариуполем.

«Так же можно двигаться в сторону Еленовки, а тогда по трассе из Донецка выходить на Новоазовск и Седово. Это вообще выход к востоку от Мариуполя и отсечение всей российской группировки», – заявил полковник ВСУ в запасе.

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