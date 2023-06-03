Украинская армия освободила Владимировку в Донецкой области 3.06.2023, 9:02

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ВСУ добились успеха в наступлении к юго-востоку от Угледара.

Во время контратак на западе Донецкой области 2 июня украинские войска добились территориальных успехов. В частности, они смогли отвоевать населенный пункт Владимировка в 11 км к юго-востоку от Угледара.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российский источник.

Также отмечается: Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удары по украинским позициям вблизи Павловки и Водяного, однако, по данным ISW, российские силы не проводили никаких подтвержденных или предполагаемых наземных атак в западной части Донецкой области.

Кроме того, в сводке подчеркнули, что российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак вблизи Авдеевки, а предпочли Марьинское направление. Геолокационные кадры показывают, что на 1 июня российские силы постепенно наступали в северо-западной Марьинке.

Согласно информации Генштаба ВСУ, украинские войска отразили восемь наземных атак России вблизи Марьинки. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров 1 июня заявил, что 30 мая в Марьинку прибыл спецназ «Ахмат» и что российские войска захватили 70% города. 2 июня Минобороны России заявило, что «Ахмат» ведут штурм Марьинки.

При этом, как отметили аналитики, в инфопространстве России вспыхнули новые дискуссии по «достижениям» на фронте. Акцент сместился с разделения ответственности за «захват» Бахмута на незначительные тактические успехи в районе Марьинки. Один из российских блогеров сообщил о спорах между разными формированиями относительно того, кто получил больший контроль над городом, хотя он еще не оккупирован полностью.

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