Украина открыла гуманитарный коридор для жителей Белгородской области 3.06.2023, 11:37

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Его будут контролировать российские добровольцы из РДК и легиона «Свобода России».

Российская Федерация продолжает хаотично обстреливать Белгородскую область. Из-за угрозы для гражданского населения, Украина открыла для белгородцев гуманитарные коридоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона «Свобода России».

«Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населенные пункты, несмотря на гражданские потери», - пишет «РДК»,

«Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима. Поэтому все кому необходима помощь по добровольному согласию могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей», - пишет пресс-служба легиона.

Как воспользоваться гуманитарным коридором?

Для эвакуации необходимо подойти к представителям легиона «Свобода России» или же «Русского добровольческого корпуса» с просьбой об убежище.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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