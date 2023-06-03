Украина открыла гуманитарный коридор для жителей Белгородской области
- 3.06.2023, 11:37
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Его будут контролировать российские добровольцы из РДК и легиона «Свобода России».
Российская Федерация продолжает хаотично обстреливать Белгородскую область. Из-за угрозы для гражданского населения, Украина открыла для белгородцев гуманитарные коридоры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона «Свобода России».
«Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населенные пункты, несмотря на гражданские потери», - пишет «РДК»,
«Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима. Поэтому все кому необходима помощь по добровольному согласию могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей», - пишет пресс-служба легиона.
Как воспользоваться гуманитарным коридором?
Для эвакуации необходимо подойти к представителям легиона «Свобода России» или же «Русского добровольческого корпуса» с просьбой об убежище.
Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.
Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.