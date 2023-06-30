Политзаключенного Владимира Гундаря бросили в ШИЗО 30.06.2023, 14:45

Владимир Гундарь

В ближайшие месяцы состоится суд по изменению режима содержания.

Гродненский областной суд 6 июня оставил приговор политзаключенному по «делу Автуховича» Владимиру Гундарю без изменений — 20 лет колонии. Уже на следующий день сразу из карцера его этапировали в колонию. При этом жене Гундаря разрешили свидание с ним, но она не успела попасть на него из-за скорого этапа, пишет «Весна».

Дочь Гундаря в фейсбуке написала, что Владимира 9 июня поместили в ШИЗО на 7 суток. Он полагает, что в ближайшее время его снова несколько раз забросят в штрафной изолятор, после чего состоится суд по замене режима на тюремный. По его мнению, это займет примерно 3 месяца, но просит за него не волноваться.

Поддержать Владимира Гундаря можно по адресу:

ИК № 2. 213800, Бобруйск, Сикорского, 1, 16 отряд

Владимир Тадеушевич Гундарь

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