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Пастухов: Суровикин на штыках «вагнеровцев» мог превратиться в военного диктатора России

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  • 30.06.2023, 19:56
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Пастухов: Суровикин на штыках «вагнеровцев» мог превратиться в военного диктатора России
Владимир Пастухов

Какая судьба ждет «исчезнувшего» замкомандующего российской оккупационной группировкой войск в Украине.

Политолог Владимир Пастухов – о судьбе «исчезнувшего» замкомандующего российской группировкой войск в Украине Сергея Суровикина.

– Если исчезновение из публичного пространства генерала Суровикина действительно обернется не то что его арестом, а просто даже понижением в должности, это заставит полностью поменять оптику, через которую мы смотрим на события прошлой недели, – считает Пастухов. – Потому что тогда – это таки мятеж, это таки про власть, а не про бабки, и это таки раскол путинских элит.

Просто не по той линии, по которой многим бы хотелось. Суровикин, назначенный на должность Министра обороны таким макаром (на штыках «Вагнеров»), автоматически превращался бы в военного диктатора России, а Путин становился бы престарелым Гинденбургом при нем с перспективой быть интернированным в своем любимом, тронутым плесенью Геленжике.

Это очень, кстати, похоже на правду, потому что объясняет метания Путина в последние два дня, которые начались с закрытого парада «для своих» в Кремле и закончились полетом на поклон к Кадырову (вот прям как в Орду).

И, в общем, именно поэтому что-либо сделать с Суровикиным сложно – пойдут совсем уж ненужные разговоры и образуются совсем уж неуместные мысли.

Но и отпустить просто так, оставив на своем месте, непросто. Ну прямо хоть обращайся за помощью к Буданову…

Ищут охранники (охранников), ищут с полицией, ищут везде и не могут найти лысого парня, что сбился с пути. Конечно, не позавидуешь Суровикину. Еще больше не позавидуешь тем, кому надо решить судьбу Суровикина.

Суровикину, как и Пригожину, надули такой авторитет, что, если попробовать его резко сдуть, то взрывной волной может повредить кремлевскую стену. А она, между прочим, является раритетным памятником архитектуры средневековья, и от такого обращения может обрушиться, как Каховская плотина.

А за стеной не вода, между прочим. В общем, сложная, но знакомая для власти дилемма: «Казнить нельзя помиловать». Мы все давно знаем, что это уравнение с постановкой запятой нерешаемо.

Но способ есть – ввести слово-коэффициент: «Казнить сейчас нельзя, помиловать». В этом случае единственным индикатором реальных процессов становится длина паузы. Засекаем время, в течение которого Суровикин пребывает в состоянии отрицательной величины.

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