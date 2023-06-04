Российские добровольцы взяли пленных и выдвинули ультиматум губернатору Белгородской области 15 4.06.2023, 14:46

14,310

У главы администрации Белгородской области осталось несколько часов.

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК) после активных боевых действий в течении недели взяли пленных и выступили с заявлением, предлагая губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову явиться к ним на переговоры.

Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службами РДК и Легиона «Свобода России».

Командир добровольцев Денис Капустин отметил, что готов освободить пленных в обмен на разговор с Гладковым — о войне, будущем Белгородская области и России как государства в целом.

Губернатору Белгородской области РФ предложили приехать на машине «скорой помощи» без оружия - ему дали время на раздумье до 17:00. В качестве места встречи выбрали церковь в предместье Шебекино — Новой Таволжанке.

«Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области.

Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан РФ, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню. До встречи!», — говорится в заявлении российских добровольцев.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».