Лукашенко: Беларусь не хочет захватывать Калининградскую область 29 5.06.2023, 18:33

9,016

При этом диктатор назвал Калининградскую область России «своей».

Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь не намерена захватывать Калининградскую область РФ.

В частности, встречаясь с калининградским губернатором Антоном Алихановым, Лукашенко упомянул о том, что половина белорусского правительства говорит о том насколько Беларуси близка Калининградская область. А также о том, насколько белорусские власти заинтересованы в развитии сотрудничества между республикой и этим российским регионом.

Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Калининградскую область связывают древние и прочные отношения во всех сферах. В том числе, экономической, культурной, научной, образовательной, в сфере транзита, а также родственные связи между жителями.

Кроме того, в качестве примера Лукашенко напомнил о том, что Беларусь в Советском Союзе отвечала за Калининградскую область.

- Никто никогда не разделял Беларусь и Калининградскую область. Это, наверное, естественно, - заметил он.

И здесь же он пояснил, что исходя из всего это, он и сам называл Калининградскую область «своей». Хотя подчеркнул, что Беларусь никогда не намеревалась завладеть данным регионом.

- Я ее всегда называл «своей». Но боялся, чтоб россияне не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область. Хотя это, наверное, было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси, - заявил он.

И добавил, указывая на российского посла Бориса Грызлова, мол, дипломат не слышал этих рассуждений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».