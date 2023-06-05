Лукашенко: Беларусь не хочет захватывать Калининградскую область

Лукашенко: Беларусь не хочет захватывать Калининградскую область29
- 5.06.2023, 18:33
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При этом диктатор назвал Калининградскую область России «своей».
Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь не намерена захватывать Калининградскую область РФ.
В частности, встречаясь с калининградским губернатором Антоном Алихановым, Лукашенко упомянул о том, что половина белорусского правительства говорит о том насколько Беларуси близка Калининградская область. А также о том, насколько белорусские власти заинтересованы в развитии сотрудничества между республикой и этим российским регионом.
Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Калининградскую область связывают древние и прочные отношения во всех сферах. В том числе, экономической, культурной, научной, образовательной, в сфере транзита, а также родственные связи между жителями.
Кроме того, в качестве примера Лукашенко напомнил о том, что Беларусь в Советском Союзе отвечала за Калининградскую область.
- Никто никогда не разделял Беларусь и Калининградскую область. Это, наверное, естественно, - заметил он.
И здесь же он пояснил, что исходя из всего это, он и сам называл Калининградскую область «своей». Хотя подчеркнул, что Беларусь никогда не намеревалась завладеть данным регионом.
- Я ее всегда называл «своей». Но боялся, чтоб россияне не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область. Хотя это, наверное, было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси, - заявил он.
И добавил, указывая на российского посла Бориса Грызлова, мол, дипломат не слышал этих рассуждений.