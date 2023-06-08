Александр Мусиенко: Лукашенко боится, что армия не будет сопротивляться «калиновцам» 8 8.06.2023, 15:46

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Александр Мусиенко

НАТО и Украина должны быть готовы вмешаться в белорусские события.

Экс-глава НАТО Андрес Фог Расмуссен высказал мнение, что страны-члены НАТО могут отправить войска в Украину, если на саммите Альянса Киев не получит гарантий членства и гарантий на переходный период.

Сайт Charter97.org решил спросить у военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, насколько этот сценарий вероятен.

— Заявление Расмуссен направлено на то, чтобы сохранить единство НАТО вокруг поддержки Украины. На саммите в Вильнюсе необходимо серьезно подойди к двум пунктам. Во-первых, Украина должна получить гарантии будущего членства и дорожную карту вступления. Во-вторых, Украина должна получить гарантии безопасности от всех стран Альянса.

— Почему?

— Если не будет гарантий и единства в поддержке Украины, то НАТО фактически разделится. Будут те, кто готов ввести войска в Украину, а НАТО будет все-таки вынуждено задействовать пятую статью устава НАТО. Либо же подготовиться всем вместе через подготовку Украины, предоставление гарантий безопасности. Собственно, о чем говорит Расмуссен, либо мы единым фронтом, все, выступаем в поддержку Украины, даем гарантии и готовимся к возможному развитию событий, которые могут привести к войне НАТО с РФ, либо мы будем втянуты в войну с Россией неподготовленными.

— Какие должны быть условия, чтобы в Украину вошел военный контингент стран НАТО?

— Только их желание и согласование с Украиной. Для этого необходимо решение украинского парламента, чтобы их пригласить и они разместили свои контингенты войск на территории Украины. Собственно говоря, вот это и все.

— Какие страны могли бы участвовать в этой коалиции?

— Польша, Британия, США, страны Балтии. Думаю, что вот эти страны.

— Не так давно польский генерал, экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что в Беларуси будет вооруженное восстание, а странам Запада нужно его поддержать. Как вы считаете, может ли вопрос Лукашенко также быть решен военным путем?

— Думаю, что рассматриваются различные сценарии. Сценарий переворота, во-первых, продиктован тем, что есть информация об ухудшении состояния здоровья Лукашенко. Если будут определенные действия военного характера на территории Беларуси, в которых, возможно, примет участие полк Калиновского и другие формирования, то Польша, другие страны НАТО, страны Балтии, Украина должны иметь свою позицию. Должны быть готовы вмешаться на том или ином этапе, если будет соответствующее согласование с белорусской оппозицией, представителями белорусских вооруженных формирований и так далее.

На мой взгляд, на такие события должен тоже быть определенный сценарий. Наверное, это Скшипчак и имеет ввиду.

— Долгое время в Украине часть экспертного сообщества говорила, что «с Лукашенко надо договариваться». Другая часть утверждала, что он — марионетка. Какое сейчас общественное мнение в Украине на счет этого вопроса?

— Общественное мнение я не изучал, но могу выразить свое личное. Никаких контактов с Лукашенко и непризнанной белорусской властью на сегодняшний момент у Украины быть не может.

Мы должны рассматривать Беларусь с точки зрения развития перспективных отношений, когда там произойдут изменения, к правлению придет избранная народом власть и тогда мы, я уверен, установим нормальные рабочие отношения.

С Лукашенко же и его соратниками я не вижу оснований для ведения переговоров, для каких-то там гарантий и тому подобное. Это уже прошлое. Мы рассматривать Лукашенко как прошлое и говорить с теми, кто является все-таки будущим Беларуси — представителями оппозиции. Вот такое мое мнение.

— Последние события в Белгородской области, куда вошли добровольцы, подняли дискуссию о таком же сценарии в Беларуси. Как вы думаете, примеряет ли его на себя Лукашенко?

— Думаю, что он его боится. Насколько мне известно, а я общаюсь и с представителями полка Калиновского, настроения в белорусской армии далеко не в пользу действующей власти. Не думаю, что было бы какое-то жесточайшее сопротивление действиям белорусских вооруженных добровольцев.

Мне кажется, что именно по этой причине Лукашенко тратит огромные бюджеты на различные подразделения правоохранительных органов, силы спецопераций, но не тратит на регулярную армию. У него нет доверия к ней. Поэтому, да, он такого сценария остерегается.

— Представители украинской власти говорили, что российские добровольцы нашли оружие «в военторгах». Если белорусские добровольцы решат вернуться в Беларусь, найдется ли оружие в украинских военторгах?

— Не стоит ограничивать только «украинским военторгом». Их в мире достаточно. Рынок вооружения в мире очень большой и первый по экономическим показателям. Думаю, что «военторги» найдутся. Мне кажется, если граждане Беларуси захотят вернуться домой, то им никто противодействовать не будет.

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