Россия запретила проезд польских фур
- 1.07.2023, 4:44
С 1 июня Польша закрыла въезд для фур на белорусских и российских номерах.
Россия запрещает польским грузовым автомобилям проезд по своей территории. Соответствующее постановление приняло российское правительство.
«Международные автомобильные перевозки грузов осуществляются в отношении товаров, включенных в перечень согласно приложению №1, за исключением таких международных автомобильных перевозок грузов, осуществляемых самоходными транспортными средствам, зарегистрированными в Республике Польша», – говорится в документе.
Запрет на перевозки не касается ряда товаров: некоторых продуктов, табака, химические препараты.
Напомним, с 1 июня Польша закрыла въезд для фур и полуприцепов на белорусских и российских номерах.