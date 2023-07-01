Россия запретила проезд польских фур 1.07.2023, 4:44

С 1 июня Польша закрыла въезд для фур на белорусских и российских номерах.

Россия запрещает польским грузовым автомобилям проезд по своей территории. Соответствующее постановление приняло российское правительство.

«Международные автомобильные перевозки грузов осуществляются в отношении товаров, включенных в перечень согласно приложению №1, за исключением таких международных автомобильных перевозок грузов, осуществляемых самоходными транспортными средствам, зарегистрированными в Республике Польша», – говорится в документе.

Запрет на перевозки не касается ряда товаров: некоторых продуктов, табака, химические препараты.

Напомним, с 1 июня Польша закрыла въезд для фур и полуприцепов на белорусских и российских номерах.

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