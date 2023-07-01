Политолог: Суровикин рассчитывал получить от «вагнеровцев» высокий пост
- 1.07.2023, 8:21
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Российский генерал был кровно заинтересован в успехе мятежа.
Политолог Валерий Соловей рассказал изданию BILD о пропаже и возможном аресте российского генерала Сергея Суровикина.
«Сергей Суровикин знал о подготовке мятежа Евгения Пригожина и просто не препятствовал этому, потому что у него был интерес воспользоваться расширением рамки для укрепления собственных позиций — занять пост начальника Генштаба или министра обороны. Эти посты ему время от времени обещались, и у него были основания лелеять надежды на сей счёт.
Но вот в последние сутки выяснилось, что он не просто был в курсе, а судя по тем ответам, которые он дал во время интенсивных распросов, он принимал некоторое участие в планировании. Он и ещё группа товарищей из Генштаба и Министерства обороны. И эту группу товарищей в составе дюжины человек предполагают сейчас тоже активно распрашивать о характере происходящего», — рассказал Валерий Соловей.