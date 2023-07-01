У российских пропагандистов началась истерика из-за захвата ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра 1 1.07.2023, 9:44

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Стратегический участок удерживают «70 спартанцев».

Российские «военкоры» с истерикой реагируют на то, что оккупационным силам РФ уже почти две недели не удается вытеснить немногочисленный отряд Сил обороны Украины – по сообщениям, численностью до 70 человек – с восточного (левого) берега Херсонщины. 30 июня оккупанты ударили баллистической ракетой «Искандер» по пролету восточной части Антоновского моста, пытаясь помешать украинским воинам использовать конструкцию как укрытие. Степень ущерба пока неясна.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны, опубликованном на сайте ISW. В тексте сказано, что информационное пространство страны-агрессора показало «несоизмеримую» реакцию на события на фронте.

Пропагандисты жаловались, что попытки российских войск отбить территорию привели к значительным потерям среди личного состава и бронетехники из-за огня украинской артиллерии и дистанционно установленных мин.

Многие говорили, что в этом виновато командование оккупантов. Мол, оно без необходимости отправляет российские силы на украинские мины, а также вынуждает размещать тяжелую военную технику в пределах досягаемости украинской артиллерии.

«Военкоры» требовали «точных ударов» по обоим пролетам моста на каждом берегу реки.

Некоторые российские военные блогеры утверждали, что ВС РФ применили дефицитные термобарические артиллерийские установки ТОС-1А «Солнцепек» для ударов по украинским позициям под мостом после атаки «Искандеров». Один блогер пожаловался, что у российского 8-го артиллерийского полка (22-й армейский корпус, Черноморский флот) не хватает боеприпасов для нанесения ударов по украинским позициям. Кстати, 30 июня диктатор Владимир Путин наградил 8-й артиллерийский полк «гвардейским» знаком.

Аналитики считают: жесткая реакция пропагандистов на решение российского военного командования свидетельствует о том, что блогеры не сплотились вокруг военного командования страны-агрессора после вооруженного восстания ЧВК «Вагнер».

Один из пропагандистов прямо обвинил в неудачах командующего российской группой войск «Днепр» (Херсонская область) генерал-полковника Олега Макаревича. Его штаб находится в Ростове-на-Дону. 24 июня «вагнеровцы» окружили штаб Южного военного округа России в Ростове, в который, по-видимому, входил и штаб группировки «Днепр».

«Мятеж и окружение штаба группировки не помешали российским блогерам критиковать российское военное командование, причем один из них призывал кого-нибудь поехать в Ростов, чтобы избить Макаревича», – указали в ISW.

Истерика россиян напоминает реакцию т.н. военкоров на неудавшиеся попытки взять Угледар на западе Донецкой области в ноябре 2022-го и в феврале 2023 года.

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