Что означает знак рыбки на авто 5 1.07.2023, 12:16

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Зачем некоторые водители клеят этот символ на багажник?

Стремление человека украшать свое пространство значимыми символами распространяется, конечно, и на автомобили. Так появилась культура наклеивать на кузов стикеры и разные декоративные элементы. Зачастую среди них можно встретить простой минималистичный знак в форме рыбки.

Сайт obozrevatel.com разбирался, что это за знак. А также, что он означает и почему так популярен.

Рыбка Ихтис

У этого символа есть название – это Ихтис. Это и древний символ христианства.

При гонениях на ранних последователей религии в Римской империи Ихтис использовали вместо привычных нам сейчас креста или распятия. С его помощью христиане узнавали друг друга и обозначали места служения.

Возник этот знак, как акроним имени Иисуса Христа, зашифрованный во фразе на греческом языке Ίησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ. Переводится это как «Иисус Христос Сын Божий Спаситель». Первые буквы этой фразы образуют слово Ίχθύς, то есть «рыба».

Что общего у рыбы и христианства

С символической точки зрения рыбу называют символом Христа потому, что некоторые его ученики имели отношение к рыболовству. Так рыбаками были апостолы Петр и Андрей. Иисус призвал их к себе, предлагая стать «ловцами людей».

Кроме того, в Евангелии упоминается сотворенное Христом чудо, когда он пятью хлебами и двумя рыбами накормил множество людей. И от умноженной пищи осталось еще 12 корзин.

Ранние христиане, чтобы уберечь себя от гонений, рисовали на своих домах рыбку. А на вопросы стражи объясняли, что этот знак связан с рыболовным промыслом, которым занимаются жильцы дома. Это сохранило немало жизней и помогло христианству укорениться и распространиться.

Символ Ихтис на современных авто

Символическим изображением украшают свои машины представители всех ветвей христианства – православные, католики, протестанты. Строгой конфессиональной привязки у этой рыбки нет.

Ихтис в таком случае используется как оберег на дороге. Водитель такого транспортного средства чувствует себя под божьей защитой.

Но почему верующие водители не используют более привычный крест? Все просто – этот символ также ассоциируется с погребальным ритуалом, а распятие – еще и со страданиями Христа. Рыбка в этом смысле выглядит более нейтральной, но при этом имеет аналогичное сакральное значение.

Наклеивают Ихтис сзади на багажник. Также его можно увидеть на заднем стекле автомобилей и в других местах на машине. Он может быть обычным стикером, а может являться металлическим элементом. Материал, из которого его изготавливают, не важен. Существенно лишь смысловое наполнение символа.

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