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Полину Шарендо-Панасюк насильно перевели в «Новинки»

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  • 1.07.2023, 12:53
Полину Шарендо-Панасюк насильно перевели в «Новинки»
Полина Шарендо-Панасюк

Лукашисты отказались принимать передачу с лекарствами для политзаключенной.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк насильно перевели в «Новинки». Об этом «Весне» сообщил ее муж Андрей Шарендо, который сейчас проживает с двумя несовершеннолетними сыновьями в Вильнюсе. Им стало известно, что Полина уже находится в отделе экспертиз в психиатрическом центре «Новинки».

Напомним, в конце мая Полина Шарендо-Панасюк в знак протеста против жесткого давления и преследования в колонии отказалась от гражданства Беларуси. Администрация колонии в ответ приняла решение направить ее на психиатрическо-судебную экспертизу.

Как сообщил Андрей Шарендо, матери Полины удалось передать ей продуктовую передачу - политзаключенная уже год вообще не ела фруктов и овощей. Однако лекарства, которые жизненно необходимы для организма политзаключенной, не взяли, ссылаясь на то, что «здесь все есть». На самом деле передачу с лекарствами не взяли, так как по мнению лукашистов «Полина себя плохо вела».

Полину Шарендо-Панасюк лукашисты осудили на два года лишения свободы. В апреле этого года она получила еще один год колонии по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело по аналогичной статье.

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