Валерий Карбалевич: Бунт Пригожина — это удар и по режиму Лукашенко 1.07.2023, 14:26

1,808

Фото: ЕРА

Диктатор проиграл вместе с Путиным.

Частные армии в эпоху централизованных государств и централизованных армий является объективной основой для конфликтов и раздоров в ходе военных действий. Что мы и наблюдали на протяжении всей войны. В итоге кувалда ЧВК оказалась задействованной, но совсем не в том направлении, как было задано кремлевской программой, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье для «Свободных новостей плюс».

Вот и все что было, ты как хочешь это назови, то ли военным путчем, мятежом, восстанием или русским бунтом.

Выступление Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина стало знаковым событием в истории современной России. Периодические видеообращения и интервью владельца компании, его критические замечания в адрес Минобороны РФ логично перетекали в практические действия. Ведь если слова не подкреплены делами, то атамана перестанут уважать. «Пацан сказал – пацан сделал».

Последние события полностью подтверждают выводы аналитиков о том, что неудачная война в России всегда заканчивалась смутой. И чем дальше она затягивается, чем больше поражений, тем больше вероятность внутренних катаклизмов.

Дополнительным фактором дестабилизации стал сам феномен ЧВК. Любопытно, что согласно российскому законодательству, частные военные кампании являются незаконными. Поэтому само ее формирование происходило вне закона, «по понятиях». Напомню, что ЧВК формировалась из уголовников. Поэтому, когда сейчас российская власть апеллирует к закону, то это выглядит не натурально.

Вообще, частные армии в эпоху централизованных государств и централизованных армий является объективной основой для конфликтов и раздоров в ходе военных действий. Что мы и наблюдали на протяжении всей войны. В итоге кувалда ЧВК оказалась задействованной, но совсем не в том направлении, как было задано кремлевской программой.

Этот мятеж не мог окончиться победой. И дело здесь не столько в соотношении чисто военных сил: ЧВК противостоит вся военная машина государства.

Проблема в том, что у Пригожина не было понятной обществу идеологической и политической программы. Пригожин назвал свой рейд на столицу «маршем справедливости», пытаясь придать ему антиэлитный характер. Но население РФ осталось равнодушным к этому конфликту, не высказало особых симпатий ни к одной из сторон. Своим выступлением против государственного руководства он оттолкнул радикальных империалистов, призывающих к победоносному концу войны. Ведь внутренние потрясения во время войны — это путь к поражению. Противников войны он тоже не мог привлечь, потому что ЧВК по уши замазан в этой войне.

Однако, несмотря на провал путча, он будет иметь последствия. Президент России Владимир Путин назвал выступление ЧВК, захват Ростова «мятежом». Мятеж в тылу во время войны — признак политического кризиса для любой страны в любую эпоху. Кремлевским пришлось-таки «бомбить Воронеж».

Но всем была видна растерянность высшей власти, которая не могла взять ситуацию под контроль. Силовые структуры действовали вяло, целые сутки военная колонна шла на Москву, и ее никто даже не пытался остановить. Со стороны это выглядело как нежелание защищать правящий режим.

Мятеж нанес сильный удар по президенту России, его репутации, имиджу, образу, запустил процесс разрушения легенды Путина («есть Путин – есть Россия»), продемонстрировал уязвимость путинской системы. Тот факт, что мятежник остался безнаказанным свидетельствует о слабости правящего режима.

Можно предположить, что мятеж Пригожина станет сильным фактором, побуждающим Кремль к мятежники, прекращению войны.

Важно обратить внимание, что руководство Беларуси очень чутко реагируют на любой кипиж в России. В ответ на события в Белгородской области, атаки на Москву и Кремль белорусские власти ввели контроль на границе с Россией, проводили разные мобилизационные мероприятия.

В этот раз Лукашенко провел в один день два совещания с силовиками. Появилось заявление Совета безопасности.

Утром 24 июня Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. И вот интересное сравнение. В августе-сентябре 2020 года белорусский правитель регулярно звонил в Кремль с просьбой о помощи. Путин пообещал прислать Росгвардию. Сейчас, когда припекло, президент РФ звонит Лукашенко (почему не Си Цзиньпину?).

Но в итоге всех этих события роль Лукашенко в российской политике возросла. Белорусские государственные СМИ представляют его как спасителя России от гражданской войны. Он реально помог Путину выйти из затруднительного положения.

Но по большому счету бунт Пригожина — это удар и по режиму Лукашенко. Поскольку он поставил все на победу России в войне против Украины, сложил все яйца в одно лукошко. Он много раз уверял свое окружение, что Россия не может проиграть, потому что она, дескать, монстр. А теперь оказывается, что стена гнилая, тыкни – и развалится. И эта страна размещает у нас ядерное оружие. А еще Лукашенко просит у нее гарантий безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».