«Роскосмос» предложил африканским странам вместе строить орбитальную станцию 13 1.07.2023, 15:10

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До такого в свое время не додумался даже Рогозин.

Россия пригласила Алжир и Египет поучаствовать в создании Российской орбитальной станции, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «Россия 24».

Он рассказал о диалоге с руководителями национальных космических агентств африканских стран. «Поговорили о создании многоспутниковых орбитальных группировок, о пусковых услугах, о пилотируемом космосе. Я предложил участие в Российской орбитальной станции. Причем полнокровное. Не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — уточнил Борисов.

Он добавил, что «полномасштабные работы» по формированию Российской орбитальной станции начнутся с 2024 года. Основные работы планируется завершить к 2030-му, а полностью станция должна быть закончена к 2032 году.

Соглашение о сотрудничестве в космосе со странами Африки планируется подписать на форуме «Россия-Африка», который состоится 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

В апреле правительство РФ продлило эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Действующее соглашение истекает в 2024 году. Ранее Россия заявляла о намерении выйти из проекта, однако Борисов подчеркивал, что такое решение должно быть синхронизировано с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

В марте этого года «Роскосмос» решил сократить финансирование российского сегмента МКС в 2024–2028 годах из-за необходимости экономить. Корпорация запросила у правительства 160,4 млрд рублей на следующие пять лет. Таким образом, траты составят в среднем 32,1 млрд рублей в год, что на 10%, или на 3,3 млрд рублей меньше, чем было до этого. Источник в корпорации отмечал, что ей нужны деньги на другие проекты, в том числе на создание Российской орбитальной станции и перспективного многоразового пилотируемого корабля «Орел» для полетов на Луну.

Информация о том, что Россия построит собственную космическую станцию, появилась еще в 2014 году. Предполагалось, что ее развернут к 2019-му. Позднее Путин заявлял, что орбитальную станцию создадут к 2023 году.

Сам Борисов, находясь на посту вице-премьера, ответственного за развитие космической сферы, называл датой вывода на орбиту 2024 год. Прежний руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснял необходимость постройки станции ее «военно-прикладным» предназначением и говорил, что из-за этого в проекте не предполагается иностранное участие.

Он также утверждал, что первый модуль будет готов к отправке на орбиту к 2025 году, и опубликовал видео хода работ. Однако вместо новинки на кадрах оказался Научно-энергетический модуль НЭМ-1, который изначально строился для работы в составе МКС. Его начали делать более 10 лет назад, но запуск так и не состоялся.

Контракт на постройку модуля в 2012 году выиграла корпорация «Энергия». Его стоимость оценивалась в 15,15 млрд рублей. Согласно условиям договора, корпорация должна была создать НЭМ-1 до 2015 года.

В феврале 2023-го главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил, что запуск первого, научно-энергетического, модуля запланирован на конец 2027 года, а узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на 2028–2030 годы.

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