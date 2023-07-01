«Правую руку» Пригожина уволили из «Вагнера» 1.07.2023, 15:28

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Полковник в день мятежа требовал расчистить дорогу для колонны ЧВК.

Совет командиров ЧВК «Вагнер» уволил «правую руку Пригожина» полковника Андрея Трошева.

Как сообщает проект gulagu.net, полномочия председателя т. н. «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Трошева А. Н. прекратили вчера по указанию из администрации президента РФ.

Так называемый «Совет командиров» принял решение назначить на место Трошева бывшего командира 5-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» экс-офицера 14-й бригады спецназа ГРУ ВС России Подольского Дмитрия Александровича.

Как отмечает проект, это решение принято после слива в сеть письма, которое Трошев А. М. отправлял ростовским УМВД, УФСБ и таможне с требованием расчистить дорогу колонне «Вагнера» для входа в Ростов якобы для передачи военной техники.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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