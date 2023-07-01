Спецназ СБУ показал, как ударными дронами «щелкает» цели ВС РФ на фронте 1.07.2023, 18:18

За месяц подразделение ликвидировало 119 вражеских целей.

Служба безопасности Украины показала работу своего спецподразделения «Белый волк» на фронте. Бойцы с помощью ударных дронов ликвидировали 119 вражеских целей за месяц. Видео было опубликовано днем 1 июля.

«Наши воины продолжают устраивать «адские ночи» российским оккупантам… «Билет к Кобзону» получили около 40 оккупантов, еще более 110 оформлены как «300-е», - сообщили в СБУ.

В итоге боевой работы «волков» россияне лишились 23 танков, 18 броневиков, 8 боевых машин пехоты, 10 РСЗО и артиллерийских систем, 2 «мотолыги», 2 системы радиоэлектронной борьбы, 34 блиндажа, 11 огневых позиций, 3 складов со снарядами и еще 3 мест скопления живой силы ВС РФ.

Бойцы «Белого волка» в своей работе использовали дроны-камикадзе и ударные дроны, точечно уничтожая военные цели россиян на фронте.

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