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Спецназ СБУ показал, как ударными дронами «щелкает» цели ВС РФ на фронте

  • 1.07.2023, 18:18
Спецназ СБУ показал, как ударными дронами «щелкает» цели ВС РФ на фронте

За месяц подразделение ликвидировало 119 вражеских целей.

Служба безопасности Украины показала работу своего спецподразделения «Белый волк» на фронте. Бойцы с помощью ударных дронов ликвидировали 119 вражеских целей за месяц. Видео было опубликовано днем 1 июля.

«Наши воины продолжают устраивать «адские ночи» российским оккупантам… «Билет к Кобзону» получили около 40 оккупантов, еще более 110 оформлены как «300-е», - сообщили в СБУ.

В итоге боевой работы «волков» россияне лишились 23 танков, 18 броневиков, 8 боевых машин пехоты, 10 РСЗО и артиллерийских систем, 2 «мотолыги», 2 системы радиоэлектронной борьбы, 34 блиндажа, 11 огневых позиций, 3 складов со снарядами и еще 3 мест скопления живой силы ВС РФ.

Бойцы «Белого волка» в своей работе использовали дроны-камикадзе и ударные дроны, точечно уничтожая военные цели россиян на фронте.

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